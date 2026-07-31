31 jul 2026
Copa Sudamericana

Santa Fe clasifica a los octavos de la Sudamericana

El argentino Nahuel Bustos y el uruguayo Franco Fagúndez, así como un autogol, le dieron este jueves al Independiente Santa Fe el pase para los octavos de final de la Copa Sudamericana, al derrotar por 0-3 en Venezuela a Caracas, que se despidió del torneo.

Julio 31, 2026 08:21 a. m. • 
Por Redacción D10
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El cuadro colombiano sacó pasaje a la siguiente ronda.

Foto: @Sudamericana

Ahora, Independiente Santa Fe se las verá en octavos de final, fase que se iniciará el próximo 11 de agosto, con el argentino River Plate.

El club colombiano venció otra vez al equipo caraqueño, dirigido por Henry Meléndez, tras haberlo hecho por 2-0 la semana pasada en Bogotá, con tantos de Hugo Rodallega y de Franco Fagúndez.

Hoy, en el partido de vuelta de la repesca para los octavos, jugado en el Estadio Metropolitano de Lara, en el oeste de Venezuela, Nahuel Bustos alegró a los suyos al anotar el primero de la noche en el minuto 56, tras una asistencia de Jáder Obrian.

El segundo para el equipo cardenal, dirigido por el uruguayo Pablo Repetto, llegó sin mucho esfuerzo de su parte, con un autogol de Ángel Figueroa cuando el reloj marcaba el minuto 77.

Y poco después, Fagúndez lo volvió a hacer, con el tercer tanto del partido y luego de haber sido asistido por Alexis Zapata.

En la repesca, se enfrentaron un total de 16 equipos para conseguir uno de los ocho boletos disponibles para la siguiente fase del torneo.

Uno de esos es Santa Fe, mientras que Caracas quedó eliminado de la competición.

El club de Meléndez se enfocará ahora en conquistar el Torneo Clausura de la liga venezolana de fútbol, que comienza el viernes, en cuya primera jornada se enfrentará con Estudiantes de Mérida el próximo lunes.

Santa Fe, por su parte, recibirá en Bogotá el 12 de agosto en el estadio El Campín a River Plate, mientras que el compromiso de vuelta se disputará el 19 de agosto en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Copa Sudamericana Santa Fe Fútbol Internacional
Redacción D10
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