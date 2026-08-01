01 ago 2026
Copa Sudamericana

Recoleta vs. Boca Juniors: Precios de entradas

Recoleta dio a conocer los detalles de precios y venta de entradas para el partido ante Boca Juniors en el Defensores del Chaco por Copa Sudamericana.

Agosto 1, 2026 05:04 p. m.
CLUBES MUNDIAL-BOCA-HINCHAS

Se espera gran cantidad de hinchas de Boca Juniors en Sajonia.

Rebecca Blackwell/AP

El Deportivo Recoleta ya palpita uno de los desafíos más importantes de su historia y comenzó a ultimar todos los detalles para la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Boca Juniors.

Con el duelo de ida programado para el 11 de agosto en La Bombonera y la revancha fijada para el 18 de agosto, desde las 19:00, en el estadio Defensores del Chaco, el club canario dio a conocer este sábado el costo de las entradas para el compromiso que se disputará en Asunción.

Para los aficionados de Recoleta, los boletos tendrán un costo de 50.000 guaraníes en Gradería Sur (20.000 para socios), 100.000 en Preferencias A y B (50.000 para socios) y 900.000 guaraníes para la Preferencia VIP, manteniendo el mismo valor para los asociados.

En tanto, los simpatizantes de Boca Juniors, cuya presencia se espera que sea masiva, abonarán 350.000 guaraníes por Preferencia E, 250.000 por Platea Alta, 350.000 por Platea VIP y 150.000 por Gradería Norte. La venta de entradas se realizará exclusivamente a través de la plataforma Tuti.com.py.

El presidente de Recoleta, Luis Vidal, expresó en conversación con Fútbol a lo Grande, por Radio Monumental 1080 AM, que la institución trabaja intensamente para que tanto el encuentro de ida como el de vuelta se desarrollen de la mejor manera.

Además, reconoció que aguardan una importante concurrencia de seguidores del conjunto xeneize en el Defensores del Chaco, en un duelo que promete tener un marco imponente y que marcará un momento histórico para el Canario.

Recoleta Boca Juniors Copa Sudamericana
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