28 jul 2026
Copa Sudamericana

El Santos recibe a Universidad Central de Venezuela con Neymar en el ojo del huracán

El Santos, con una cómoda ventaja de tres goles, recibe el martes a Universidad Central de Venezuela (UCV) en el partido de vuelta de la repesca para octavos de final de la Copa Sudamericana, con Neymar de nuevo en el ojo del huracán.

Julio 28, 2026 10:35 a. m. • 
Por Redacción D10
HORv3qHWYAA46jt.jpeg

Neymar cuestionado, podría jugar el duelo de Sudamericana.

Foto: @SantosFC

El conjunto paulista se impuso 1-4 en Valencia la semana pasada y le vale el empate para pasar a octavos, instancia en la que se mediría al Macará de Ecuador.

Sin embargo, el clima está caldeado en el club de Pelé. El sábado, el equipo no pasó del empate en casa frente al Chapecoense (2-2), colista del Campeonato Brasileño, y continúa con apenas un punto de ventaja sobre la zona de descenso a la segunda división.

Neymar fue el autor de los dos goles del cuadro albinegro, el último de ellos de penalti en el minuto 89.

La polémica explotó un día después, el domingo, cuando el portal deportivo Ge, del Grupo Globo, aseguró que Neymar abroncó en el descanso de ese partido al centrocampista Gabriel Bontempo y al defensa central João Ananias, de 21 y 19 años, respectivamente, por su bajo rendimiento.

De acuerdo con Ge, el tono del máximo goleador histórico de la selección brasileña fue “irrespetuoso” y causó malestar entre los jugadores, la comisión técnica y la directiva.

Ese domingo, el exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) fue al centro de entrenamiento, pero apenas desayunó, se hizo unas fotos y se marchó antes de tiempo sin autorización, sin llegar a ejercitarse con sus compañeros, según el citado medio.

Luego apareció en sus redes sociales para afirmar que esa supuesta bronca en el vestuario dirigida a los más jóvenes es “totalmente mentira”.

“Ustedes, que están haciendo estas notas malintencionadas y mentirosas, no saben nada. No saben lo que es el fútbol, no participaron y nunca participaron de un plantel”, aseveró el atacante de 34 años.

Reconoció, sin embargo, que hubo una reclamación general, a la que se unieron otros jugadores del elenco como Lucas Veríssimo, Willian Arão y Gabriel Brazão.

“Nos exigimos entre nosotros, obviamente, porque somos competitivos y queremos ganar, vencer. Pero no hubo ningún reclamo hacia los jóvenes; no voy a aceptar esas mentiras”, insistió.

Con este conflicto como telón de fondo, la presencia de Neymar el martes en Vila Belmiro es una incógnita, aunque, a tenor de la goleada en tierras venezolanas, es posible que el técnico Cuca haga rotaciones.

Por su parte, UCV afronta el duelo sin sufrir desgaste físico, ya que el Torneo Apertura está suspendido tras el doble terremoto que sufrió Venezuela el pasado 24 de junio y que ha causado por lo menos 5.500 muertos, según cifras oficiales.

De hecho, el partido de ida se tuvo que trasladar del Estadio Olímpico de la UCV en Caracas al Polideportivo Misael Delgado de Valencia.

La U viajó el domingo a São Paulo y, a pesar de la goleada encajada en la ida, sigue “soñando en grande”.

“Viajamos a Brasil con la ilusión intacta y estamos listos para dejar la vida por nuestra bandera. ¡Estamos listos!”, apuntó la escuadra tricolor en sus redes sociales.

El conjunto dirigido por Daniel Sasso disputa esta eliminatoria tras quedar tercero en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde ya demostró que puede ser un rival peligroso.

Copa Sudamericana Santos Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HN4ZoQcXwAA9L91.jpeg
Copa Sudamericana
Lanús logra una trabajada victoria sobre Cienciano y la serie se definirá en Cusco
Lanús logró este miércoles un trabajado triunfo por 2-0 sobre el Cienciano peruano, pese a haber perdido desde el minuto 62 a su mejor carta, Lucas Besozzi, y con esta renta considerable espera resistir la próxima semana la presión del rival en los 3400 metros de altitud de Cusco.
Julio 23, 2026 07:58 a. m.
 · 
Redacción D10
HNy1-DQWkAAmF1v.jpeg
Copa Sudamericana
Santos golea en Venezuela y saca ventaja en su serie de repesca de la Sudamericana
El Santos brasileño sacó ventaja este martes como visitante en la ida de su serie de repesca de la Copa Sudamericana al imponerse por 1-4 en la ciudad venezolana de Valencia a la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Julio 22, 2026 07:09 a. m.
 · 
Redacción D10
f7a36dbddb436cb40304c93da6955dd6204f4f6aw.jpg
Copa Sudamericana
El Nacional de Bava y Arias fue goleado por Tigre
Tigre aplasta a Nacional, que tuvo entre sus filas al ex Cerro Porteño Alexis Martín Arias, y pone un pie en los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Julio 22, 2026 07:01 a. m.
 · 
Redacción D10
IMG_9794.JPG_67624433.jpeg
Copa Sudamericana
Olimpia ya conoce su camino en Copa Sudamericana
Tras el sorteo en Conmebol, Olimpia ya conoce su posible rival en los octavos de final de Copa Sudamericana 2026.
Mayo 29, 2026 12:10 p. m.
FBL-SUDAMERICANA-SANLORENZO-RECOLETA
Copa Sudamericana
El rival del histórico Recoleta
El Deportivo Recoleta ya tiene definido su camino y aguarda a su rival en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Canario espera por Boca Juniors o O’Higgins.
Mayo 29, 2026 12:08 p. m.
 · 
Redacción D10
René Amarilla.jpg
Copa Sudamericana
De Choré al sueño continental: René Amarilla, el fotógrafo en silla de ruedas que emociona
Después de sufrir un grave accidente en moto que le hizo perder la movilidad, René Amarilla transformó el dolor en motivación y encontró en la fotografía una nueva manera de luchar por sus sueños. El Reportero Gráfico inclusivo de Choré cumplió su sueño fotografiando la victoria de Olimpia en el Defensores del Chaco.
Mayo 27, 2026 10:05 p. m.
 · 
Sergio Daniel Riveros