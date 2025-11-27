27 nov. 2025
Cerro Porteño

Cerro lamenta incidentes y pide paciencia a los socios

Cerro Porteño emitió un comunicado en el que se refirió al viral incidente entre un socio y un guardia de la institución. El club lamentó el hecho y pidió calma al tiempo de garantizar entradas para los abonados.

Noviembre 27, 2025 08:03 a. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteño

El club azulgrana priorizará a los socios.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Mucha ansiedad y expectativa se vive en Barrio Obrero a días de lo que puede ser una nueva consagración en el fútbol paraguayo. Este miércoles la institución azulgrana puso a la venta los accesos que fueron cedidos por el Atlético Tembetary, pero nuevamente se registraron quejas.

La principal tuvo que ver nuevamente con hechos que afectan a los socios que no ven un trato preferencial y concretamente una trifulca que se dio entre uno de ellos con guardias de la institución en La Nueva Olla.

Tras los hechos Cerro Porteño emitió un comunicado aclarando que los socios y vitalicios tienen entradas aseguradas y deben solicitarlas por medio de los canales habilitados (los números de whatsapp) con el cuál podrán recibir el ticket electrónico.

“El citado procedimiento permite garantizar que las entradas lleguen de manera prioritaria a los socios y confirmamos que contamos con la cantidad suficiente para poder cumplir con todos ellos”, expresa parte del documento.

El club lamenta además los hechos registrados y pide paciencia a la afición al momento de recibir la atención. La institución invita a estar unidos en este momento y enfocados en el objetivo que es levantar el trofeo en el Defensores del Chaco.

Cerro Porteño Torneo Clausura Tembetary
Redacción D10
