Cerro lamenta incidentes y pide paciencia a los socios
Cerro Porteño emitió un comunicado en el que se refirió al viral incidente entre un socio y un guardia de la institución. El club lamentó el hecho y pidió calma al tiempo de garantizar entradas para los abonados.
Mucha ansiedad y expectativa se vive en Barrio Obrero a días de lo que puede ser una nueva consagración en el fútbol paraguayo. Este miércoles la institución azulgrana puso a la venta los accesos que fueron cedidos por el Atlético Tembetary, pero nuevamente se registraron quejas.
La principal tuvo que ver nuevamente con hechos que afectan a los socios que no ven un trato preferencial y concretamente una trifulca que se dio entre uno de ellos con guardias de la institución en La Nueva Olla.
Tras los hechos Cerro Porteño emitió un comunicado aclarando que los socios y vitalicios tienen entradas aseguradas y deben solicitarlas por medio de los canales habilitados (los números de whatsapp) con el cuál podrán recibir el ticket electrónico.
“El citado procedimiento permite garantizar que las entradas lleguen de manera prioritaria a los socios y confirmamos que contamos con la cantidad suficiente para poder cumplir con todos ellos”, expresa parte del documento.
El club lamenta además los hechos registrados y pide paciencia a la afición al momento de recibir la atención. La institución invita a estar unidos en este momento y enfocados en el objetivo que es levantar el trofeo en el Defensores del Chaco.
Comunicado Oficial. pic.twitter.com/pDtEUCuQU6— Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) November 27, 2025
Una vergüenza que seguridad de Cerro Porteño, tengan que actuar agrediendo al Socio del Club. LAMENTABLE #DeportesUNO #650AM— Juan G. Denis C. (@JuanGDENIS) November 26, 2025
📹 Socio de Cerro Porteño. pic.twitter.com/fNpbePkK1B