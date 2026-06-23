23 jun. 2026
Copa Mundial

“Van a llegar todos bien”

La Selección Paraguaya sigue intensificando su preparación para encarar su tercera presentación contra Australia, el jueves (23:00), en el Grupo D de la Copa del Mundo.

Junio 23, 2026 09:05 a. m. • 
Por Redacción D10
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La Selección Paraguaya se alista para la disputa del tercer partido de la Copa del Mundo.

Para este compromiso, el entrenador Gustavo Alfaro ensaya variantes, principalmente en la zona de ataque, ya que no podrá contar con Miguel Almirón, expulsado en el último juego contra Turquía, al que se le venció por 1-0 gracias a un tempranero gol del mediocampista Matías Galarza.

con el potencial. Pese a tener todavía algunos elementos en la enfermería, el DT tiene plena confianza en poder contar con todo el potencial para un partido que tiene ribete de decisivo para las aspiraciones del equipo.

“Vamos a ver, creo que van a llegar todos bien”, dijo el orientador en su último contacto con los medios.

La buena noticia en campamento albirrojo es la recuperación de Gustavo Caballero. El extremo se incorporó al grueso del plantel al superar las molestias musculares y se convierte en una opción muy importante para el Cazador de Utopías.

Por otra parte, el puntero Ramón Sosa, del Palmeiras; y el mediocampista Damián Bobadilla, del São Paulo, también de Brasil, son los que no están todavía al 100%. El primero de ellos trabajó en las anteriores sesiones de manera diferenciada, mientras que el último pasó por fisioterapia.

El día 25, los paraguayos empatando se asegurarán el billete a los dieciseisavos, pero la intención es ganar para quedarse como el segundo y jugar su partido en Dallas.

Joya creativa. Julio Enciso, que tiene dos asistencias en esta cita, lidera el FIFA Power Rankings como el futbolista más creativo. El organismo mide la capacidad de los futbolistas para inventar jugadas, romper líneas defensivas y ser determinantes en ataque. Atrás quedaron estrellas como Leo Messi, Mohamed Salah y Michael Olise, entre otros.

Defensa de Almirón

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) estaría realizando las gestiones correspondientes ante la FIFA para que la sanción de Miguel Almirón sea de un solo partido. La entidad habría enviado el correcto historial del mediocampista albirrojo como argumento principal. Se aguarda la resolución.

La Albirroja se prepara para el último partido de la fase de grupos contra Australia.

Albirroja Selección Paraguaya Copa Mundial
Redacción D10
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