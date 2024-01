“Vamos a pelear a cualquiera”

Hoy el Grupo A tiene actividad en el Preolímpico de Venezuela, y mañana en el B, la Albirroja tiene fecha libre mirando desde la cima de la tabla de posiciones a sus rivales, pensando en el último juego que le resta para consumar la clasificación al cuadrangular final.

“Tenemos el sueño olímpico y vamos a pelearle a cualquiera”, dijo con absoluto convencimiento el entrenador Carlos Jara Saguier luego de la última victoria contra Perú por 1 a 0.

“Ellos hacen una entrega total en cada partido, hacen el máximo esfuerzo, están con una actitud positiva al cien por ciento. Nosotros no vinimos a ver qué pasa, estamos acá porque podemos. Tenemos un plantel rico en todos los aspectos”, dijo.

A Paraguay, ante Chile, el próximo viernes a las 20:00, en Caracas (donde ya se encuentra la delegación), puede bastarle un solo punto para clasificar. Sin embargo, lo importante es que depende totalmente de sí mismo.

“Estamos ante un gran plantel que puede volver a hacer historia en el fútbol paraguayo”, indicó el estratega Jara Saguier. Mañana juegan: Uruguay vs. Perú y Chile vs. Argentina. Grupo A, hoy: Brasil vs. Ecuador y Colombia vs. Venezuela.