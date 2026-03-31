Paraguay sufre una caída con sensaciones positivas

Desde siempre fue Marruecos la prueba más complicada de la Selección Paraguaya en este combo de amistosos por fecha FIFA. El combinado africano, uno de los mejores actualmente, de entrada impuso su juego de posesión.

La Albirroja se replegó y esperó en su campo, tratando de tapar cualquier hueco defensivo frente a un rival que controló el balón, aunque sus intentos por romper la muralla paraguaya no resultaron.

La selección guaraní tuvo las chances más claras en la primera mitad, orquestadas por Julio Enciso. Así como en el amistoso ante Grecia, el jugador del Racing de Estrasburgo fue lo más importante del equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

A los 19’, el delantero se metió al área y envió un centro que Juan Cáceres lo conectó de primera, desde ángulo cerrado, pero con la mala fortuna de que Yassine Bounou estuvo en ese lugar para desviar el tiro. Y del rebote, que recogió Damián Bobadilla, nuevamente el portero marroquí impidió el gol.

Paraguay volvió a inquietar tras una pelota larga bajada por Gabriel Ávalos y que Diego Gómez, con marca encima, no pudo darle un buen destino, a los 39’. La única intervención de Orlando Gill se produjo a los 45’.

No obstante, el complemento comenzó con complicaciones. Achraf Hakimi apareció para desequilibrar sobre el sector izquierdo de la defensa paraguaya y Bilal El Khannouss rompió el empate a los 48’.

La Selección Paraguaya se quiso mostrar en ofensiva y se descuidó en el fondo. La efectividad marroquí hizo posible el 2-0, cuando Neil El Aynaoui castigó a la Albirroja a los 54’, nuevamente de una acción nacida sobre la parte derecha del ataque africano.

Con el resultado adverso, Julio Enciso buscó guiar al equipo hacia el descuento con dos remates que Yassine Bounou se encargó de detener. La primera a los 70’ y la segunda, la más complicada, a los 78’.

Marruecos se quedó a la par que creció la determinación paraguaya. Omar Alderete llegó a convertir, pero el VAR anuló su tanto por posición adelantada. Algunas malas decisiones en ataque impidieron descontar antes. El ingreso de Maurício Magalhães fue otro punto alto en Lens.

Pero la convicción guaraní no cesó y a los 88’, Gustavo Caballero acortó las distancias de cabeza, luego de un centro de Juan Cáceres. Paraguay ya no tuvo tiempo para empatar, aunque coqueteó con él.

Obviamente, se deben corregir esas desatenciones que este martes fueron determinantes y acabaron en el gol rival. La Albirroja cayó, pero más allá del resultado, el choque dejó buenas sensaciones cuando faltan menos de tres meses para la Copa del Mundo.