30 mar. 2026
Selección Paraguaya

Eric Wattellier dirigirá Paraguay vs. Marruecos

El francés Eric Wattellier junto a sus compatriotas serán los responsables de impartir justicia desde las 15:00 entre el seleccionado albirrojo y el marroquí. Wattellier conoce del fútbol de Francia a Julio Enciso y Achraf Hakimi, ambos de la Ligue 1.

Marzo 30, 2026 05:45 p. m. • 
Por Redacción D10
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El árbitro de nacionalidad francesa tendrá entre cejas a Julio Enciso y Achraf Hakimi.

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Paraguay vs. Marruecos será el último partido amistoso para ambas selecciones que serán protagonistas en la próxima cita de la mayor fiesta del balompié mundial: La Copa del Mundo FIFA 2026 que se disputará en tres paises: Canadá; Estados Unidos y México. El encuentro tiene previsto su inicio a las 15:00 en en el estadio Stade Bollaert-Delelis, en ciudad de Lens (Francia).

Este será sin dudas una prueba amistosa de altísimo nivel para ambos equipos, que buscarán dar el golpe en el Mundial 2026. Para la Albirroja, es una gran oportunidad de medirse contra un rival africano con aspiraciones, mientras que para los Leones del Atlas será un examen interesante frente a la solidez de los guaraníes.

El árbitro, Eric Wattellier junto a sus compatriotas Hicham Zakrani y Aurelien Berthomieu serán los responsables de impartir justicia desde las 15:00 entre el seleccionado albirrojo y el marroquí. Es importante destacar que Wattellier conoce del fútbol de Francia a Julio Enciso (Estrasburgo) y Achraf Hakimi (PSG), ambos de la Ligue 1.

Es importante dar a conocer que este juez estuvo encargado del partido en el cual Julio Enciso convierte el gol (87') de penal ante el Reims (2-1). Pero poco antes de ese gol de la Joya, se había cobrado penal que fue convertido por Joaquín Panicheli (87'), en la previa de la ejecución se instaló una puja con Enciso para disputar la pena máxima.

Mientras que con Hakimi, el árbitro Eric Wattellier, había expulsado al marroquí por una durísima entrada sobre Panichelli el compañero de Enciso en el compromiso correspondiente a la fecha 20 de la Ligue 1, disputado el 1 de febrero de este año entre el PSG 2 - Estrasburgo 1.

Selección Paraguaya Marruecos
Redacción D10
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