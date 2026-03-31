Gustavo Alfaro: “Necesitamos la sintonía fina”

Tras la derrota ante Marruecos, Gustavo Alfaro apuntó: “Si queremos hacer un gran Mundial, necesitamos eso: la sintonía fina, esa sintonía de ser letales cuando las chances las generamos porque eso marca la diferencia porque somos un equipo muy fuerte en un área, pero nos falta esa fortaleza en el área de enfrente, para poder pelear con pretensiones ante cualquier rival en cualquier circunstancia”.

Del encuentro ante los africanos, el seleccionador de la Albirroja entiende que “faltó eficacia para resolver porque las chances las generamos, las chances las tuvimos. Las tapó el arquero, las evitó el defensor cuando el arquero no pudo responder, nos anularon un gol por milímetros en pelota parada, no bajamos a pesar de que nos anularon el gol. En la jugada siguiente convertimos el gol y seguimos buscando, seguimos buscando al final”.

Recordó que tuvo ocasiones en “el primer tiempo y lo tapó bien el arquero, son cosas que nos faltan corregir. A veces tomamos decisiones apresuradas en definiciones individuales cuando había un mejor compañero para tratar de terminar la jugada. Son detalles de pulir fino, de esa sensación de detalle fino que es lo que te hace seguir o te deja al margen. Ahí está la respuesta más importante que debemos encontrar”.

“En la capacidad de resolución de un montón de detalles, el equipo se animó a plantear y a jugar con la defensa alta, que no lo hizo en muchos partidos y sin embargo lo hizo asumiendo riesgos ante un equipo con clara vocación ofensiva, generando situaciones, no bajando los brazos y peleando hasta el final, que siempre caracterizó a Paraguay”, valoró.

Recordó que nunca tuvo más que un combo de fecha FIFA para trabajar con el grupo. En las Eliminatorias Sudamericanas, “el equipo respondió, pero no tuvo trabajo. Tuvo una vocación de búsqueda, que es lo que le reconozco a este equipo que tiene una virtud, la versatilidad de acomodarse a las circunstancias. Ahora nos faltan las otras respuestas”.

Se refirió a los “15 días para estar con el plantel” previo a la Copa del Mundo. “Hay mucho tiempo por delante y es importante porque no tengo duda de que nos va a dar esa mejora que pretendemos para llegar al mundial como queremos”, sentenció.

