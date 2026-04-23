23 abr. 2026
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Vallejo: “Parece una película”

Daniel Vallejo se mostró más que feliz luego de su histórico triunfo frente al ex número 3 del mundo y dejó algunas palabras.

Abril 23, 2026 01:18 p. m. • 
Por Redacción D10
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Dimitrov saluda al paraguayo tras su triunfo.

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo escribió este jueves una de las páginas más lindas para el tenis nacional al vencer a Grigor Dimitrov por doble 6-4 en 1 hora y 34 minutos en su debut en el Masters 1000 de Madrid.

El guaraní brindó declaraciones tras el partido en donde hizo historia por varios hitos y declaró su felicidad.

“Para mí, esto es increíble. Esto es tan intenso. Es como una película, no sé que está pasando”, comenzó diciendo el paraguayo en una nota en inglés para Tennis TV.

Luego destacó a Dimitrov y dijo que sintió una gran admiración al ver la capacidad mostrada por el búlgaro. “Solía verlo por televisión. Todos los puntos que me ha hecho hoy, los veía antes por Televisión y hoy jugué contra él. No puedo creer lo que está pasando. Solo trato de disfrutar todo esto”, cerró la nota.

El paraguayo avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid y ahora deberá enfrentar al número 21 del mundo, Learner Tien.

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