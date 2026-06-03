El fútbol se vive a lo grande con “El Clásico de La Lupa Mundialista”

La Lupa prepara una jornada cargada de emoción, entretenimiento y pasión futbolera con su Clásico Mundialista, un evento especial que promete reunir a los fanáticos de la Selección Paraguaya en una experiencia inédita, transmitida por Telefuturo.

Uno de los principales atractivos será el esperado enfrentamiento entre una Selección Paraguaya integrada por figuras y estrellas muy queridas por los fanáticos frente a un poderoso team estadounidense, en un duelo que buscará celebrar la pasión por el fútbol y el espíritu mundialista en una verdadera fiesta deportiva.

El gran evento se realizará el próximo sábado 6 de junio en el Estadio Luis Alfonso Giagni del Club Sol de América a partir de las 10:00, con acceso libre y gratuito para todo el público. El evento contará con relatos de Arturo Máximo Rubin y comentarios de Jorge Niño Sosa, Ricardo Mendoza y Andrés Riquelme, mientras que la conducción estará a cargo de Óscar Acosta y Menchi Barriocanal.

Además de toda la expectativa por el gran duelo de nuestra Selección, la propuesta incluirá experiencias diferenciales pensadas para los asistentes, entre ellas un show de medio tiempo, considerado una apuesta innovadora dentro del fútbol local, con destacados talentos como Tierra Adentro y Nestorló, contenidos de entretenimiento y momentos emotivos durante la previa y el desarrollo del encuentro.

El evento cuenta con la organización conjunta de Última Hora, Telefuturo y la Embajada de los Estados Unidos, una alianza que busca impulsar espacios de encuentro, entretenimiento y celebración alrededor del deporte, consolidando al “Clásico Mundialista” como una de las propuestas más destacadas del calendario deportivo y cultural del país.

La organización también anunció la participación de artistas invitados encargados de interpretar los himnos patrios, acompañados por bailarines y una puesta en escena especial que buscará elevar la experiencia del público presente.

Como parte de la Fan Experience, el predio contará con espacios interactivos y activaciones de marcas, incluyendo juegos, desafíos, futbolito, degustaciones, maquillaje con glitter y sectores creativos para fotografías. El Clásico Mundialista se perfila así como una de las grandes propuestas deportivas y de entretenimiento del año, combinando fútbol, espectáculo y actividades para toda la familia en una jornada que promete hacer vibrar a todos.