La Albirroja va por el cupo de la repesca mundialista

La Selección Paraguaya femenina choca este martes 9 junio con Colombia, en el marco de la novena fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones Femeninas, que califica a la Copa Mundial de Brasil 2027.

El compromiso será en el Defensores del Chaco, desde las 19:00. La Albirroja necesita una victoria y aguardar que Ecuador no gane ante Argentina y que Venezuela no triunfe en su visita a Uruguay, que juegan en simultáneo, para que el equipo paraguayo obtenga uno de los cupos a la repesca. Ya consiguieron asegurar su clasificación de manera directa las selecciones de Argentina y Colombia.

En su última presentación, la Albirroja consiguió un gran triunfo por el marcador de 8-0 en condición de visitante.

INICIALES. El probable equipo del Paraguay para el duelo ante Colombia sería con: Alicia Bobadilla en portería; Limpia Fretes, Daysy Bareiro, Fiorela Martínez y Tania Riso en la zona defensiva; Rebeca Fernández, Cindy Ramos , Lice Chamorro y Griselda Garay en la mitad de la cancha; Claudia Martínez y Dulce Quintana en el ataque. DT: Herminio Barrios.