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Intensa acción en la Liga Premium de futsal

Se dipustó de manera completa la fecha 8 de la competencia masculina.

Junio 08, 2026 05:55 p. m. • 
Por Redacción D10
futsal masculino

Buenos juegos en la Liga Premium de futsal 2026.

Gentileza.

Se disputó de manera completa la fecha 8 de la Liga Premium de fustalFIFA en el masculino.

Los marcadores de la ronda: San Cristóbal 2-3 Cerro Porteño, Afemec 3-5 Presidente Hayes, Exa Ysaty 4-2 Olimpia, Deportivo Santaní 4-1 3 de Mayo, Sol Campoalto 7-5 Escurra y Star’s Club 1-0 Recoleta.

Lideran la clasificación Olimpia y Exa Ysaty con 16 puntos, pero con el segundo con 1 partido menos, mientras que Cerro 14 con 2 juegos menos. Otras posiciones: Afemec 13, Santaní 11, San Cristóbal 11, Satr’s Club 11, Recoleta 9, Presidente Hayes 9, 3 de Mayo 8, Sol Campoalto 7 y Coronel Escurra 4.

Liga Premium Futsal FIFA
Redacción D10
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