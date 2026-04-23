Los hitos alcanzados por Vallejo en Madrid

El tenis paraguayo vuelve a sonar fuerte en el mundo y este jueves Adolfo Daniel Vallejo logró un triunfo histórico al superar al búlgaro Grigor Dimitrov, ex número 3 del mundo, por 6-4 y 6-4 en 1 hora y 34 minutos de partido. Acá un repaso con los hitos que estableció el paraguayo.



Es el primer triunfo de un paraguayo en el cuadro principal del ATP Masters 1000 de Madrid desde su creación en el 2002.



Es el segundo triunfo de un paraguayo en este nivel desde Ramón Delgado en el Masters 1000 de Indian Wells, que en el 2010 cuando logró superar al alemán Andreas Beck, entonces número 48 del ránking mundial.



Vallejo tendrá un importante impulso en la clasificación internacional con los puntos ganados en este lance, según la clasificación en directo, aparece ahora en el puesto 84. Sin embargo, el paraguayo sigue compitiendo y tiene pendiente su lance de segunda ronda.

En la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid el paraguayo tendrá que medir al estadounidense Learner Tien, actual número 21 del mundo.