23 abr. 2026
Otros Deportes

Los hitos alcanzados por Vallejo en Madrid

Daniel Vallejo tuvo una histórica jornada en Madrid, con una serie de hitos para el tenis paraguayo.

Abril 23, 2026 12:28 p. m. • 
Por Redacción D10
HGmIyT9XoAIl4rI.jpeg

Vallejo se metió en segunda ronda del torneo.

Foto: @Tennistv

El tenis paraguayo vuelve a sonar fuerte en el mundo y este jueves Adolfo Daniel Vallejo logró un triunfo histórico al superar al búlgaro Grigor Dimitrov, ex número 3 del mundo, por 6-4 y 6-4 en 1 hora y 34 minutos de partido. Acá un repaso con los hitos que estableció el paraguayo.

  • Es el primer triunfo de un paraguayo en el cuadro principal del ATP Masters 1000 de Madrid desde su creación en el 2002.
  • Es el segundo triunfo de un paraguayo en este nivel desde Ramón Delgado en el Masters 1000 de Indian Wells, que en el 2010 cuando logró superar al alemán Andreas Beck, entonces número 48 del ránking mundial.
  • Vallejo tendrá un importante impulso en la clasificación internacional con los puntos ganados en este lance, según la clasificación en directo, aparece ahora en el puesto 84. Sin embargo, el paraguayo sigue compitiendo y tiene pendiente su lance de segunda ronda.

En la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid el paraguayo tendrá que medir al estadounidense Learner Tien, actual número 21 del mundo.

Tenis Daniel Vallejo Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
selección paraguaya femenina sub 18
Otros Deportes
La Albirroja va por el título en el Internacional femenino Sub 18
La Albirroja goleó a Uzbequistán 7-0 en semifinales y define el título de la UEFA Friendship Cup ante Turquía, el viernes 17.
Abril 15, 2026 05:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño Olimpia Futsal
Otros Deportes
Detalles técnicos para el clásico en el futsal FIFA
Dirigentes acordaron el inicio de la Liga Premium, con el juego entre Olimpia y Cerro Porteño a disputarse el sábado 18 en el Comité Olímpico Paraguayo.
Abril 15, 2026 05:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Sinner.jpg
Otros Deportes
Sinner arrebata a Alcaraz el título de Montecarlo y el número uno del mundo
El primer gran duelo del año, el que sitúa cara a cara a los dos mejores tenistas del planeta, cayó del lado del italiano Jannik Sinner, que arrebató al español Carlos Alcaraz la corona del Masters 1.000 de Montecarlo y, de paso, el número uno del mundo, tras vencer por 7-6 (5) y 6-3.
Abril 12, 2026 01:33 p. m.
 · 
Redacción D10
20260412_110218.jpg
Otros Deportes
Los Pynandi suman un nuevo título
La Selección Paraguaya de Fútbol de Playa, Los Pynandi, obtuvieron una nueva consagración.
Abril 12, 2026 11:03 a. m.
 · 
Redacción D10
HFohZlibkAA9sO7.jpg
Otros Deportes
Alcaraz acude a la cita con Sinner: final, título y el número uno en juego
Aceptó Carlos Alcaraz el desafío, el reto que le llegó del italiano Jannik Sinner que momentos antes había cumplido con su parte y había ganado al alemán Alexander Zverev (6-1 y 6-4), y acudirá a la cita del domingo, en la final del Masters 1000 de Montecarlo, con el trofeo y el número uno del mundo en juego.
Abril 11, 2026 12:35 p. m.
 · 
Redacción D10
TENNIS-ATP-MONTE CARLO
Otros Deportes
Alcaraz, 300 triunfos en el circuito de camino a semifinales
Carlos Alcaraz aceleró hacia las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo, por segundo año consecutivo, después de ganar con suficiencia al kazajo Alexander Bublik, con el que nunca había jugado, por 6-3 y 6-0, y sumar su victoria número 300 como profesional.
Abril 10, 2026 12:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más