07 jun. 2026
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Olimpia y Félix Pérez con triunfos en semifinales

Las Decanas y las de Villamorra vencieron en la primera pulseada en el básquet femenino.

Junio 07, 2026 05:16 p. m. • 
Por Redacción D10
olimpia basquet femenino

Olimpia Queens ganó en su primer juego semifinal.

Gentileza.

Olimpia Queens y Félix Pérez Cardozo, vencieron en la primera semifinal de la Liga Femenina de básquet de primera división.

Las Franjeadas derrotaron al Deportivo San José por 72 a 65 en condición de local, con gran actuación de Dara Villasboa, que anotó 24 puntos para el equipo ganador.

A su vez el equipo de Félix Pérez superó a Sol de América por 87 a 29 en su reducto. Destacó en el juego Antonella Luragi con 20 puntos anotados para las de Villamorra.

La segunda fecha de las semis se juega el jueves 11 con localía invertida y la serie se define al mejor de 5 enfrentamientos.

COPA COMUNEROS. En la rama masculina, el lunes 8 de junio arranca la Copa Comuneros de Primera División.

Los duelos: Deportivo Amambay vs. Ciudad Nueva (19:30, en la Federación de Amambay) y San Alfonzo vs. Campoalto (20:30, en el Comando Logístico).

En la Liga Nacional, el jueves 11 hay acción en semis con los duelos: San José vs, Félix Pérez Cardozo y Olimpia Kings vs. Colonias Gold.

Básquetbol Olimpia Queens
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