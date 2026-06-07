07 jun. 2026
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José Meza y Atenas lideran en el fútbol de salón

Los ñembyenses y helénicos vencieron en la ronda 5 de la competencia de la Copa de Oro.

Junio 07, 2026 05:15 p. m. • 
Por Redacción D10
atenas futbol de salon

Atenas comanda la serie B en el salonismo.

Gentileza.

José Meza y Atenas son líderes tras la disputa de la ronda 5 de la Copa Oro de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón (FPFS).

El equipo de Ñemby consolidó su posición de único puntero en la Serie A tras golear 9 a 1 al campeón defensor 29 de Setiembre, mientras que el elenco helénico le ganó a 12 de Junio por el marcador de 4 a 2. Otros juegos: Bolívar 4-3 Artemios, San Antonio 3-2 Cerro Corá y Fomento 3-0 NSA.

Posiciones grupo A: José Meza 10 puntos, Simón Bolívar 7. Cerro Cora 5, San Antonio y 29 de Setiembre 3, Artemios 2 y Deportivo Primor 0

Serie B: Atenas 7 puntos, 12 de Junio y La Merced 6, Villeta FC 5, 4, Fomento 4, Independiente 2 y NSA 0

Fútbol de Salón Copa de Oro
Redacción D10
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