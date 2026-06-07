José Meza y Atenas lideran en el fútbol de salón

José Meza y Atenas son líderes tras la disputa de la ronda 5 de la Copa Oro de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón (FPFS).

El equipo de Ñemby consolidó su posición de único puntero en la Serie A tras golear 9 a 1 al campeón defensor 29 de Setiembre, mientras que el elenco helénico le ganó a 12 de Junio por el marcador de 4 a 2. Otros juegos: Bolívar 4-3 Artemios, San Antonio 3-2 Cerro Corá y Fomento 3-0 NSA.

Posiciones grupo A: José Meza 10 puntos, Simón Bolívar 7. Cerro Cora 5, San Antonio y 29 de Setiembre 3, Artemios 2 y Deportivo Primor 0

Serie B: Atenas 7 puntos, 12 de Junio y La Merced 6, Villeta FC 5, 4, Fomento 4, Independiente 2 y NSA 0