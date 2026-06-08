Wadim, la revolución en el ajedrez mundial

Deportivamente, en el 2007 el indio Anand desplazó a Kramnik en el título mundial y desde entonces un noruego, un chino y otro indio ostentaron el título más preciado.

Sin embargo, políticamente, los rusos siguieron gobernando los hilos del ajedrez mundial, hasta ahora, que aparece Wadim Rosenstein, ucraniano de nacimiento con residencia en Alemania hace décadas.

Para entender el momento importante que estamos viviendo, repasemos el último medio siglo del deporte ciencia en el mundo.

En 1982 llegó a la presidencia de la FIDE el filipino Florencio Campomanes, absolutamente a las órdenes de la Federación rusa que de hecho tenía a la élite de jugadores de aquellos años.

Trece años después, en 1995 asumió Kirsan Ilyumzhinov, oriundo de una pequeña ex república soviética de la que incluso fue presidente (Kalmukia). Kirsan tuvo denuncias por malos manejos económicos en la FIDE y su propio tesorero, de nacionalidad norteamericana, lo incluyo en una lista negra por sus relaciones con presidentes como Sadam Husseim, El-Gaddafi y otros por lo que su reelección quedó vedada.

En el 2018 delegó el cargo a Arkady Dvorkovich, también ruso y actual titular de la FIDE, político y funcionario del gobierno, Vice Primer Ministro y Asistente del presidente de la Federación Rusa.

Arkady fue denunciado por la Federación de Ucrania por la disputa de torneos de ajedrez bajo bandera rusa dentro de sus territorios ocupados, el Comité de Ética de la FIDE sancionó duramente a la Federación Rusa y al mismo presidente por “poner en peligro la integridad del juego”. Los rusos apelaron al TAS y allí volvieron a perder en marzo pasado. Este organismo, con sede en Suiza, les dio 3 meses de tiempo para cesar completamente con estas actividades so pena de suspender a la Federación Rusa y sus dirigentes por 3 años.

La indignación en el mundo del ajedrez fue general, por la forma en la que el Kremlin utiliza el ajedrez como arma de comunicación de su poder, aunque se trate de niños.

En este contexto, aparece la cara contraria, un ciudadano de madre ucraniana y padre ruso que vive en Alemania y se dedica a las inversiones de la Minería. Un hombre decidido a cambiar el rumbo del ajedrez con patrocinio, no de la Federación Rusa como ha sido en los últimos 45 años, sino de empresas multinacionales dispuestas a invertir en el desarrollo de la mente y la personalidad de los niños y jóvenes de todo el mundo a través de este juego milenario.

El multimillonario Wadim Rosentein es dueño de varias empresas, entre ellas WR Logistics GmbH y WR Certification GmbH. Estas empresas están especializadas en la exportación de mercancías en más de 40 países, desde África hasta Australia

Cuando la FIDE se queda sin recursos por la falta de dinero proveniente de empresas rusas patrocinadoras como Aeroflot y Rusian Ralwais por las sanciones a consecuencia de la guerra contra Ucrania, Wadim, a través de su empresa WR Group, da una mano a la FIDE para salvar el Mundial de Rápidas y ofrece un apoyo de 250 mil dólares para la bolsa de premios y otros gastos.

Wadim tuvo su carta de presentación sorprendiendo al mundo del ajedrez al ser el brillante organizador del WR Chess Masters disputado en Dusseldorf, Alemania en febrero del 2023, un torneo de lujo con los mejores jugadores del mundo patrocinado 100% por su empresa, que tuvo un nivel de organización y detalles extraordinarios.

Wadim desembarca en América

La mirada de Wadim a América coincide con un momento de gran descontento en las Federaciones de Ajedrez por la pésima gestión de la CCA (Fide América) que en lugar de apoyar a las distintas federaciones (42 países) los esquilma con cánones elevados por cada torneo que organizan y pagos a oficiales que cobran como comisión.

Rosenstein sin embargo, auspicia escuelas de ajedrez para niños y jóvenes en varios países de América

El próximo evento en estas tierras es ambicioso e histórico: en Lima, Perú entre el 25 y el 28 de junio el objetivo será romper el Récord Guinness con 67 horas continuas de juego. El evento tiene previsto entre sus competidores a los jugadores de élite GM Hikaru Nakamura, número 3 del mundo, así como los GM Aronian y Lenier Domínguez y repartirá 100.000 dólares de premios.

Antes de este evento habrá un duelo propiciado por WR entre el argentino Faustino Oro, quien acaba de logar convertirse en el segundo GM de la historia del ajedrez más joven (12 años) y José Martínez Alcántara (27), el ganador del duelo a 2 rápidas y 4 Blitz se llevará una bolsa de premios de 10.000 dólares.

Un Calendario de lujo

El 1 y 2 de junio se disputó en Filipinas el Gran Torneo Book House con un éxito rotundo.

Pero los grandes eventos programados por WR en todo el mundo no se detienen allí,

El 6 y 7 de junio comenzó en Tokyo, Japón, el Tour de Ajedrez Femenino cuyo circuito continuará en Saint-Tropez (Francia), Punta Cana (Rep. Dominicana) y Maputo (Mozambique), abarcando 4 continentes. Este Tour representa una importancia que jamás se le ha dado al ajedrez femenino.

El 13 de junio siguen los torneos importantes, esta vez en Bangkok, Tailandia, que recibirá la Copa de Ajedrez E-Sports 2026 de la Asean que se disputará en el maravilloso Four Seasons Hotel Bangkok, con un fondo de 20 mil dólares en premios.

A este evento de envergadura global se suma otro inédito y aún más pretensioso: El torneo de Blitz y Rápidas por equipos en Hong Kong, programado del 16 al 22 de junio, será uno de los de mayor nivel indudablemente y contará con el número uno del mundo GM Magnus Carlsen, la estrella del momento Sindarov, nuevo retador al título mundial, el GM Nakamura y por supuesto, evidenciando la importancia que WR le da a América, estará el mexicano José Martínez Alcántara, oriundo de Perú juega por la Federación de México, quien es el único nacido en Sudamérica en la lista FIDE actualmente, entre los 100 primeros, ocupando el lugar 65°. Por si todo fuera poco a estos prominentes nombres se suman figuras de talla mundial como Fabiano Caruana (2° del mundo), V. Anand, Jan Duda, Hou Yifan, en el equipo femenino destacan las GWM Alexandra Kosterniuk y la ecuatoriana GWM Martha Fierro.

El apoyo para programas de niños y jóvenes, escuelas de ajedrez, torneos de excelencia para profesionales de élites y torneos para que jugadores amateurs o sin títulos sigan subiendo sus respectivos niveles, desarrollo del ajedrez femenino, impulso al ajedrez como e-sports, mejorar los niveles de organización de eventos en grado superlativo, representa una promesa de crecimiento global y demuestra que WR se ha tomado en serio no dejar de lado ningún aspecto del ajedrez.

Una bocanada de aire fresco y apoyo que llega al ajedrez mundial con impulso que parece no tener límites.

En Samarcanda, Uzbequistán, durante la próxima Asamblea de la FIDE las federaciones nacionales votarán quien conducirá los destinos de la entidad rectora de este deporte a nivel mundial. Wadim será candidato. Los dirigentes del ajedrez mundial tienen en sus manos el destino.

