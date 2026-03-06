Escuelas Deportivas de la SND arrancan con 2.300 inscriptos

Desde este lunes, más de 2.369 niños, niñas y jóvenes desarrollan sus actividades de formación integral en más de 21 disciplinas ofrecidas por la cartera deportiva.

Las actividades se desarrollan en cinco espacios deportivos: el Complejo SND, el Centro Acuático Nacional (CAN), el Centro Comunitario del barrio San Francisco, el Barrio Cateura y el Centro Comunitario de la Chacarita, donde desde los primeros días se pudo observar una gran participación de familias que acompañaron a los nuevos alumnos en el inicio de sus entrenamientos.

Las Escuelas Deportivas de la SND ofrecen más de 20 disciplinas, entre ellas deportes individuales y colectivos, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, promover hábitos de vida saludables y contribuir al desarrollo integral de niños y jóvenes a través del deporte.

Desde la institución destacamos el gran interés de la ciudadanía, reflejado en la alta cifra de inscriptos, lo que reafirma el compromiso de la SND de seguir generando espacios accesibles para la formación deportiva y la inclusión social.

Asimismo, los entrenamientos están a cargo de profesores e instructores especializados, quienes acompañarán el proceso formativo de los alumnos durante toda la temporada, brindando herramientas técnicas y valores propios del deporte como el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo.

Con este gran inicio, las Escuelas Deportivas de la Secretaría Nacional de Deportes continúan consolidándose como uno de los principales programas de promoción deportiva del país, brindando oportunidades a miles de niños y jóvenes para iniciarse y desarrollarse en distintas disciplinas.