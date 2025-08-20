20 ago. 2025
Juegos Panamericanos

Una medalla Violeta para el team paraguayo

La levantadora de pesas paraguaya Violeta Fernández Martino conquistó una nueva medalla, la de bronce, para el team paraguayo en estos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Agosto 20, 2025 04:12 p. m. • 
Por Redacción D10
Violeta Fernández

Violeta Fernández ganó la de bronce.

Foto: Gentileza - COP

Violeta Fernández Martino ganó la 17ª medalla para el team paraguayo en estos Juegos Panamericanos Junior 2025, en levantamiento de pesas. La atleta se quedó con la presea de bronce este miércoles.

La paraguaya consiguió 172 puntos, uno menos que Jade Morales, la competidora de Estados Unidos que finalmente ganó la medalla de plata gracias a su último levantamiento.

En el Arranque, la compatriota pudo con 77 kilos, y en Envión, levantó 95 kilos. Kerlys Montilla, de Venezuela fue la flamante ganadora en esta disciplina logrando 183 puntos.

Juegos Panamericanos Junior
Redacción D10
