D10 destaca a los mejores del 2025

La ceremonia será transmitida vía streaming, en vivo, a través del canal de YouTube del Diario Última Hora y de las redes sociales oficiales de D10. La misma nace con el objetivo de visibilizar los logros deportivos más destacados del 2025, consolidándose como una vitrina para los talentos nacionales y un espacio para honrar la disciplina, el esfuerzo y el impacto de los protagonistas dentro y fuera de sus disciplinas.

Reconocimientos 2025. La edición inaugural presentará distinciones a equipos, atletas y referentes que han tenido un rendimiento sobresaliente como Selección Paraguaya Absoluta, club Libertad, club Cerro Porteño, club General Caballero JLM y la Selección Femenina Sub 17. En deportes individuales: Nicole Martínez (remo), Lars Flaming (atletismo), Fiorella Gatti (squash), Joshua Duerksen (automovilismo), Gustavo Saba (automovilismo) y Larissa Schaerer, por su labor dirigencial.