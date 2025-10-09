08 oct. 2025
Mundial Sub 20

Una inoperante Paraguay queda eliminada del Mundial

Una modesta Noruega eliminó a una inoperante selección de Paraguay del Mundial Sub 20 de Chile, con victoria por 1-0 en alargue.

Octubre 08, 2025 10:47 p. m.
cb60fca6fe55ebf97b771d4acb3911f4e4fb6a9d.jpg

La Selección Paraguaya Sub 20 quedó fuera del Mundial de Chile.

Foto: EFE

La Selección Paraguaya Sub 20 quedó eliminada del Mundial de la categoría que se juega en Chile, tras ceder por 1-0 en el alargue ante Noruega.

Una noche para el olvido, ya que el equipo paraguayo fue inoperante de principio a fin, sin ideas, chocando ante un modesto rival europeo, que fue paciente, ordenado y sólido, para quedarse con la clasificación.

Y de entrada la Albirroja desperdicio la oportunidad más clara que tuvo, con el penal mal ejecutado por Tiago Caballero, anunciado, que permitió lucir al portero noruego, que fue la gran figura, ya que tuvo otras acertadas intervenciones, en las pocas acciones que pudo asomar el elenco nacional.

Con el correr de los minutos, la posesión fue creciendo a favor del equipo paraguayo, pero sosteniendo un control estéril, reflejando además pocas ideas desde la conducción de Antolín Alcaráz, que no supo reformular la propuesta en la complementaria, ante un equipo replegado en su campo.

Párrafo aparte para el juez Keylor Herrerade Costa Rica, que anuló un gol de Axel Balbuena, por intermedio del VAR, en donde el rival hizo uso de la tarjeta verde, y en donde la decisión fue muy puntillosa.

En el alargue, Noruega aprovechó una desatención en la última línea, para asestar un golpe letal, cuando parecía que el juego se definía en los penales.

Paraguay queda al margen por sus propios errores,pagando caro en el único avance del rival, con falta de actitud debido a un juego cansino y desgastante.

En otro juego, Francia derrotó a Japón 1-0 y medirá a Noruega. Hoy se completa la ronda de los octavos de final en la localidad de Rancagua con los enfrentamientos entre Estados Unidos vs. Italia (16:30) y Marruecos vs. Corea del Sur (20:00).

Mundial Sub 20 Paraguay Noruega
