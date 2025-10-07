España vence a Ucrania y avanza a cuartos del Mundial Sub 20

La Selección Sub 20 de España selló su clasificación este martes para los cuartos de final del Mundial que se disputa en Chile, al derrotar por 1-0 a Ucrania en Valparaíso, con un gol de Pablo García a los 24 minutos. El equipo ucraniano había compartido el Grupo B con Paraguay.

En la fase de los ocho mejores, los cuartos de final, la Roja se enfrentará en el estadio Fiscal de Talca, a unos 300 kilómetros al sur de Santiago, con el ganador del duelo entre Colombia y Sudáfrica.

El único tanto llegó en el minuto 24 en una jugada que tuvo inicio y final en Pablo García. El extremo del Real Betis sacó para Virgili, este prolongó a la posición de Rodrigo Mendoza y el habilidoso centrocampista de Elche filtró un pase al área para que García rematara sin oposición a la portería de Vladislav Krapytsov.

De ahí en más, España siguió controlando el partido pero sin profundidad frente a una Ucrania que echó mucho de menos al sancionado Hennadi Synchuk.

En el segundo tiempo Ucrania arriesgó más, pero no acertó. España tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja con un taconazo en el área que no pudieron aprovechar ni Rayanne ni Bravo, y que el propio extremo de Betis mandó a la grada tras recoger el rebote.

España se desfiguró, perdió el control de la pelota, ya no recuperaba tan pronto, y Ucrania comenzó a crecer gracias a Pyshchur, que puso muy nerviosa a la defensa española luchando casi en soledad.

Sin embargo, ni la entrada del hijo de Shevchenko, muy lejos de las prestaciones de su padre, sirvió para que Ucrania creara verdadero peligro en la meta de Fran García, que apenas tuvo que hacer una sola parada, ya cuando expiraba el partido.