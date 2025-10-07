07 oct. 2025
Mundial Sub 20

España vence a Ucrania y avanza a cuartos del Mundial Sub 20

España superó por la mínima (1-0) a Ucrania y es el primer clasificado a cuartos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025.

Pablo García festeja su tanto para España.

La Selección Sub 20 de España selló su clasificación este martes para los cuartos de final del Mundial que se disputa en Chile, al derrotar por 1-0 a Ucrania en Valparaíso, con un gol de Pablo García a los 24 minutos. El equipo ucraniano había compartido el Grupo B con Paraguay.

En la fase de los ocho mejores, los cuartos de final, la Roja se enfrentará en el estadio Fiscal de Talca, a unos 300 kilómetros al sur de Santiago, con el ganador del duelo entre Colombia y Sudáfrica.

El único tanto llegó en el minuto 24 en una jugada que tuvo inicio y final en Pablo García. El extremo del Real Betis sacó para Virgili, este prolongó a la posición de Rodrigo Mendoza y el habilidoso centrocampista de Elche filtró un pase al área para que García rematara sin oposición a la portería de Vladislav Krapytsov.

De ahí en más, España siguió controlando el partido pero sin profundidad frente a una Ucrania que echó mucho de menos al sancionado Hennadi Synchuk.

En el segundo tiempo Ucrania arriesgó más, pero no acertó. España tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja con un taconazo en el área que no pudieron aprovechar ni Rayanne ni Bravo, y que el propio extremo de Betis mandó a la grada tras recoger el rebote.

España se desfiguró, perdió el control de la pelota, ya no recuperaba tan pronto, y Ucrania comenzó a crecer gracias a Pyshchur, que puso muy nerviosa a la defensa española luchando casi en soledad.

Sin embargo, ni la entrada del hijo de Shevchenko, muy lejos de las prestaciones de su padre, sirvió para que Ucrania creara verdadero peligro en la meta de Fran García, que apenas tuvo que hacer una sola parada, ya cuando expiraba el partido.

Copa Mundial Sub-20: Estados Unidos - Francia
Mundial Sub 20
Estados Unidos, con paso perfecto y dos goleadas
Estados Unidos enlazó este jueves su segunda victoria en el Mundial Sub 20, por 3-0 sobre Francia, y con 6 puntos de 6 posibles anticipó su clasificación a los octavos.
Octubre 02, 2025 08:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Cuba
Mundial Sub 20
Cuba logra un histórico empate ante Italia
Los caribeños remontaron un 0-2 para igualar en su segunda presentación en el Mundial Sub 20 de Chile
Octubre 01, 2025 08:17 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-U20-2025-KOR-PAR
Mundial Sub 20
Paraguay iguala con Corea y sigue liderando
La Albirroja disputó un duro juego, cumpliendo toda la segunda parte con uno menos, por la expulsión de Enso González.
Septiembre 30, 2025 10:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Copa Mundial Sub-20: Panamá - Ucrania
Mundial Sub 20
Panamá y Ucrania empatan en un partido con más interrupciones que emociones
Las selecciones de Panamá y Ucrania empataron este martes en la segunda jornada del Grupo B del Mundial Sub-20 de Chile 2025.
Septiembre 30, 2025 08:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Selección Paraguaya Sub 20
Mundial Sub 20
Antolín Alcaraz: “Es importante comenzar ganando”
Antolín Alcaraz, técnico de la Albirroja Sub 20, destacó el compromiso del equipo y valoró la victoria en el estreno del Mundial.
Septiembre 29, 2025 09:33 a. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Alfaro Robert Harrison
Mundial Sub 20
La gran visita que recibió la Sub 20 de Paraguay
Un día antes del estreno de la Copa del Mundo Sub 20, el seleccionador de la absoluta de Paraguay, Gustavo Alfaro, visitó al plantel albirrojo.
Septiembre 26, 2025 06:00 p. m.
 · 
Redacción D10
