La Albirroja piensa en Noruega; dura sanción a Enso González

La Selección Paraguaya se instaló ayer en la ciudad de Talca, apuntando a su compromiso por los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile, que será mañana ante Noruega, a partir de las 20:00.

Paraguay, que avanzó como segundo en su zona, luego de conseguir una victoria (3-2 Panamá), un empate (0-0 Corea) y una derrota (1-2 Ucrania) chocará con el representante de Europa que cerró su serie (Grupo F), en la segunda ubicación por detrás de Colombia, luego de empatar con Arabia Saudita y los cafeteros, y conseguir una victoria sobre Nigeria 1-0.

DURA SANCIÓN. El atacante Enso González fue finalmente sancionado con 3 juegos de suspensión por la expulsión sufrida ante Corea del Sur con roja directa. La FIFA resolvió ayer ampliar la pena por lo que se pierde el juego de mañana y volvería recién en una hipotética semifinal.

A su vez, el defensor Líder Cáceres estará al margen por acumulación de amarillas.

El ganador de Paraguay ante Noruega se cruzará en la ronda de cuartos de final ante el vencedor del choque entre las selecciones de Japón y Francia.