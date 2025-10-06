06 oct. 2025
Mundial Sub 20

La Albirroja medirá a Noruega

La selección de Paraguay Sub 20 se medirá a Noruega en los octavos de final del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile. El partido será este miércoles, a las 20:00, en el Estadio Fiscal de Talca.

Octubre 06, 2025 07:53 a. m. • 
Por Redacción D10
G2h9JRTW8AArAuJ.jpeg

El plantel albirrojo aguarda el juego de octavos de final.

Foto: @Albirroja

El equipo de Antolín Alcaraz realizó ayer el entrenamiento en la ciudad de Santiago ya pensando en su siguiente presentación.

La delegación nacional parte hoy lunes al mediodía, después del almuerzo, en bus, a la ciudad de Talca. Tendrá 3 horas de viaje y estará hospedada en el Eco Hotel de dicha ciudad. La movilización será a las 19:00, informó la APF.

El cuerpo técnico tiene esperanzas con poder contar con el delantero Enso González.

El combinado guaraní cerró su participación en la primera fase del torneo con cuatro unidades, producto de un triunfo frente a Panamá (3-2), luego igualó sin goles contra Corea del Sur y viene de perder contra Ucrania (2-1).

Redacción D10
