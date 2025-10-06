La Albirroja medirá a Noruega

El equipo de Antolín Alcaraz realizó ayer el entrenamiento en la ciudad de Santiago ya pensando en su siguiente presentación.

La delegación nacional parte hoy lunes al mediodía, después del almuerzo, en bus, a la ciudad de Talca. Tendrá 3 horas de viaje y estará hospedada en el Eco Hotel de dicha ciudad. La movilización será a las 19:00, informó la APF.

El cuerpo técnico tiene esperanzas con poder contar con el delantero Enso González.

El combinado guaraní cerró su participación en la primera fase del torneo con cuatro unidades, producto de un triunfo frente a Panamá (3-2), luego igualó sin goles contra Corea del Sur y viene de perder contra Ucrania (2-1).