Insólito final: Discusión, drama y golazo

Corrían 3 minutos del tiempo de adición, el duelo iba 1-1 y el cuadro africano tenía un tiro libre al borde del área, hasta ahí una situación normal, pero luego vienen los hechos que terminan dando color a todo.

Omar Khedr se disponía a ejecutar el tiro libre, pero sus compañeros de equipo le piden el balón y se lo entregan al “10” al zurdo Mohamed Abdalla. Con frustración, Khedr lanza el balón y se lamenta, mientras sigue la discusión al borde del área.

Un tercer jugador, Mohamed Elsayed, trata de disuadir y apaciguar la situación, mientras corre el tiempo, cuando desde el banco llega la indicación del técnico Osama Nabih Elghamrary para que sea Khedr el que termine pateando.

¿Al final? Golazo, triunfo y tres puntos que pueden valer la clasificación de Egipto como uno de los terceros del Mundial Sub 20.