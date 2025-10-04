04 oct. 2025
Mundial Sub 20

Insólito final: Discusión, drama y golazo

VIDEO. El duelo entre Chile y Egipto dejó un momento insólito y que está dando de qué hablar.

Octubre 04, 2025 11:13 a. m. • 
Por Redacción D10
gggg.png

¿Fue real o estaba planeado? Insólito momento en el Mundial Sub 20.

Corrían 3 minutos del tiempo de adición, el duelo iba 1-1 y el cuadro africano tenía un tiro libre al borde del área, hasta ahí una situación normal, pero luego vienen los hechos que terminan dando color a todo.

Omar Khedr se disponía a ejecutar el tiro libre, pero sus compañeros de equipo le piden el balón y se lo entregan al “10” al zurdo Mohamed Abdalla. Con frustración, Khedr lanza el balón y se lamenta, mientras sigue la discusión al borde del área.

Un tercer jugador, Mohamed Elsayed, trata de disuadir y apaciguar la situación, mientras corre el tiempo, cuando desde el banco llega la indicación del técnico Osama Nabih Elghamrary para que sea Khedr el que termine pateando.

¿Al final? Golazo, triunfo y tres puntos que pueden valer la clasificación de Egipto como uno de los terceros del Mundial Sub 20.

Egipto Chile Sub 20
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Copa Mundial Sub-20: Panamá - Ucrania
Mundial Sub 20
Panamá y Ucrania empatan en un partido con más interrupciones que emociones
Las selecciones de Panamá y Ucrania empataron este martes en la segunda jornada del Grupo B del Mundial Sub-20 de Chile 2025.
Septiembre 30, 2025 08:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Selección Paraguaya Sub 20
Mundial Sub 20
Antolín Alcaraz: “Es importante comenzar ganando”
Antolín Alcaraz, técnico de la Albirroja Sub 20, destacó el compromiso del equipo y valoró la victoria en el estreno del Mundial.
Septiembre 29, 2025 09:33 a. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Alfaro Robert Harrison
Mundial Sub 20
La gran visita que recibió la Sub 20 de Paraguay
Un día antes del estreno de la Copa del Mundo Sub 20, el seleccionador de la absoluta de Paraguay, Gustavo Alfaro, visitó al plantel albirrojo.
Septiembre 26, 2025 06:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Mundial Sub 20
Mundial Sub 20
El Mundial Sub-20, cuna de sueños de futuras estrellas
La ilusión juvenil del fútbol mundial se toma Chile a partir de este sábado con el inicio de la vigesimocuarta edición del Mundial Sub-20 de la FIFA, un torneo que, a pesar de ausencias significativas, aún palpita con la pasión y el talento de jugadores que aspiran a convertirse en grandes estrellas.
Septiembre 26, 2025 04:25 p. m.
 · 
Redacción D10
albirroja sub 20_63271930.jfif
Mundial Sub 20
Todo listo para el debut de la Sub 20
La Selección Paraguaya Sub 20 sigue movilizándose con miras al debut en el Mundial de la categoría, mañana desde las 20:00 ante Panamá.
Septiembre 26, 2025 09:38 a. m.
 · 
Redacción D10
panama.jpg
Mundial Sub 20
Panamá prepara su debut contra Paraguay
Panamá, primer rival de Paraguay, anunció la convocatoria final de 21 futbolistas que disputarán el Mundial de Chile 2025.
Septiembre 23, 2025 03:19 p. m.
 · 
Redacción D10