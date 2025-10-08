Por otro paso Mundial

El compromiso ante los europeos será en la ciudad de Talca, desde las 20:00. La Albirroja no podrá contar con una de sus principales figuras, el atacante Enso González, quien fue suspendido finalmente por tres compromisos por parte de la FIFA por su expulsión en la segunda fecha de la fase de grupos contra Corea, por lo que le queda aún dos juegos más por purgar. Otro que no será de la partida es el defensor Líder Cáceres, quien se encuentra suspendido por acumulación de amarillas.

El equipo que presentará hoy el entrenador Antolín Alcaráz sería con: Facundo Insfrán; Gadiel Paoli, Lucas Quintana, Axel Balbuena y Alexandro Maidana; Fabrizio Baruja, Osmar Giménez, Rodrigo Villalba y Octavio Alfonzo; César Miño y Tiago Caballero.

ronda previa. Paraguay avanzó a octavos tras vencer a Panamá 3-2, empatar con Corea 0-0 y ceder con Ucrania 1-2. Por su parte, el equipo de Noruega consiguió vencer a Nigeria 1-0, para luego igualar con Arabia Saudita y Colombia sin goles.

En simultáneo juegan Japón vs. Francia. Los vencedores de ambas llaves se enfrentarán en cuartos de final.