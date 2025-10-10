10 oct. 2025
Mundial Sub 20

Al Torino le interesa un jugador de la Albirroja Sub 20

El equipo italiano está presente en el Mundial Sub 20 que se viene desarrollando en Chile, y uno de los tres jugadores que le interesan es paraguayo. Sepa quién es.

Octubre 10, 2025 04:16 p. m. • 
Por Redacción D10
Captura-de-Pantalla-2025-09-27-a-las-13.30.12.png

En la mira. El defensor de Cerro Porteño, Lucas Quintana, está en el interés de Torino.

FOTO: ARCHIVO

Se sabe que los sudamericanos y mundiales juveniles son eventos en donde pululan los ojeadores, sobre todo los de los equipos europeos. El Mundial Sub 20 que vien disputándose en Chile no es la excepción, por supuesto. En este sentido, la prensa italiana publicó en las últimas horas que al Torino le interesan tres jugadores, uno de ellos paraguayo: el defensor de Cerro Porteño, Lucas Quintana.

Según publicó Tuttosport, el director de ojeadores del Torino, Enrico Paresce, estuvo siguiendo cerca a Quintana, capitán del equipo de Paraguay que resultó eliminado esta semana en los octavos de final por Noruega. Quintana tuvo un Mundial aceptable en las filas guaraníes.

Además, los otros jugadores por los que está indagando el Torino son el centrocampista ofensivo mexicano Gilberto Mora (tres goles y cumple 17 años en cuatro días) y al lateral derecho marroquí Ali Maamar, belga con pasaporte.

