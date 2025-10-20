20 oct. 2025
Mundial Sub 20

Marruecos levanta la Copa Mundial Sub 20

Marruecos se coronó campeón del Mundial Sub 20 disputado en Chile, tras vencer 2-0 a Argentina.

Octubre 20, 2025 07:11 a. m. • 
Por Redacción D10
Marruecos_63730966.jpg

Histórico. Primer Mundial ganado por la selección de Marruecos.

Los Leones del Atlas se convirtieron en el segundo país africano en un conquistar un Mundial Sub 20, un honor que hasta ahora solo poseía Ghana, campeón en 2009. Desafiando todos los pronósticos, Marruecos forma parte de la historia de los mundiales Sub 20 al conquistar su primer título sobre la favorita Argentina en la final de Chile 2025, un logro que refleja el crecimiento del fútbol de ese país africano.

El atacante Yassir Zabiri, con un doblete a los 12’ y 29’, se encargó de los goles en el Estadio Nacional de Santiago, ante 43.253 espectadores, la mayoría volcados a apoyar a Marruecos, debutante en una instancia decisiva juvenil y la gran revelación del torneo.

Argentina, presente en 18 de las 24 ediciones de la Copa Mundial Sub 20 y la selección más ganadora con seis títulos, no conquista el torneo desde 2007 en Canadá, haciendo aún más histórica la hazaña de los marroquíes.

