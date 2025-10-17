17 oct. 2025
Mundial Sub 20

Argentina y Marruecos definirán el Mundial

Una final inédita es la que se vivirá el domingo en el Mundial Sub 20 de Chile. Argentina, seis veces campeón en esta categoría, enfrentará a la inesperada Marruecos, que eliminó a la favorita Francia en la otra semifinal.

Octubre 17, 2025 07:52 a. m. • 
Por Redacción D10
El domingo se cierra el Mundial Sub 20.

Foto: AFP

Dieciocho años después de su consagración en Canadá 2007, Argentina regresa a una final al derrotar 1-0 a Colombia en Santiago, en las semifinales, y peleará por el título contra Marruecos, debutante en una final juvenil.

Marruecos disputará su primera final de un Mundial Sub-20 luego de vencer 5-4 en los penales a la selección gala, tras empatar 1-1 en 120 minutos y haber ingresado a su tercer portero, en la semifinal del torneo juvenil que se juega en suelo trasandino.

El partido se disputará este domingo a las 20:00 en el Estadio Nacional de Chile.

Más contenido de esta sección
Mundial Sub 20
Por otro paso Mundial
La Selección Paraguaya Sub 20 enfrenta a Noruega, por los octavos de final de la Copa Mundial juvenil Sub 20 que se disputa en Chile.
Octubre 08, 2025 07:33 a. m.
 · 
Redacción D10
Mundial Sub 20
España vence a Ucrania y avanza a cuartos del Mundial Sub 20
España superó por la mínima (1-0) a Ucrania y es el primer clasificado a cuartos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025.
Octubre 07, 2025 08:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Mundial Sub 20
La Albirroja piensa en Noruega; dura sanción a Enso González
La Albirroja entrena en Talca a la espera del juego contra Noruega por los octavos de final del Mundial Sub 20, que no podrá jugar Enso González.
Octubre 06, 2025 08:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Mundial Sub 20
La Albirroja medirá a Noruega
La selección de Paraguay Sub 20 se medirá a Noruega en los octavos de final del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile. El partido será este miércoles, a las 20:00, en el Estadio Fiscal de Talca.
Octubre 06, 2025 07:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Mundial Sub 20
Insólito final: Discusión, drama y golazo
VIDEO. El duelo entre Chile y Egipto dejó un momento insólito y que está dando de qué hablar.
Octubre 04, 2025 11:13 a. m.
 · 
Redacción D10
Mundial Sub 20
La Albirroja cae, pero clasifica a los octavos de final
La selección de Paraguay cayó 2 a 1 contra Ucrania, pero está en octavos del Mundial Sub 20.
Octubre 03, 2025 07:32 p. m.
 · 
Redacción D10
