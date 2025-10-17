Argentina y Marruecos definirán el Mundial
Una final inédita es la que se vivirá el domingo en el Mundial Sub 20 de Chile. Argentina, seis veces campeón en esta categoría, enfrentará a la inesperada Marruecos, que eliminó a la favorita Francia en la otra semifinal.
Dieciocho años después de su consagración en Canadá 2007, Argentina regresa a una final al derrotar 1-0 a Colombia en Santiago, en las semifinales, y peleará por el título contra Marruecos, debutante en una final juvenil.
Marruecos disputará su primera final de un Mundial Sub-20 luego de vencer 5-4 en los penales a la selección gala, tras empatar 1-1 en 120 minutos y haber ingresado a su tercer portero, en la semifinal del torneo juvenil que se juega en suelo trasandino.
El partido se disputará este domingo a las 20:00 en el Estadio Nacional de Chile.