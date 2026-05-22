Un viernes “in crescendo” para Joshua Duerksen en Canadá

Bajo el cielo despejado y con temperaturas frescas en Montréal, Joshua Duerksen (22) salió a pista en el circuito Gilles Villeneuve en Canada para encarar la tercera fecha de la temporada 2026 de la FIA Formula 2.

En la práctica libre, el paraguayo se dedicó a trabajar la puesta a punto del coche con su equipo, Invicta Racing, realizando varias tandas de rodaje y sumar sus primeros kilómetros en este circuito desconocido para toda la categoría, habiendo sido agregado recientemente al calendario en reemplazo de las fechas canceladas en Bahréin y Arabia Saudita.

Joshua rápidamente fue encontrando el ritmo y cerró la práctica en P8, dando a entender que nuevamente estaría peleando por posiciones importantes este fin de semana. Ya en la clasificación a la tarde, puso todas las cartas sobre la mesa y, en una sesión incidentada y plagada por accidentes que causaron banderas amarillas y rojas por doquier, pudo sacar el máximo provecho y terminó quedando en P6 para la carrera principal del domingo.

Con esto, Duerksen saldrá desde P5 el sábado en la carrera sprint, ya que los primeros 10 puestos de la clasificación se invierten para esa carrera, dejando a Joshua con buenas chances de continuar sumando puntos para el campeonato.