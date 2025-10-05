Agónico festejo en Trinidad

En un partido totalmente desnaturalizado por la tempranera expulsión de Richard Torales, Guaraní sacó chapa de campeón, ganando sobre la hora al Atlético Tembetary para seguir siendo puntero del torneo Clausura.

EL PARTIDO. Apenas comenzaba el lance y Richard Torales comete un irresponsabilidad, intenta presionar y va a disputar un balón con un codo arriba, golpeando a Nicolás Marotta. El VAR llamó al juez Derlis López quien necesitó ver una sola vez las imágenes para confirmar el juego brusco y mostrarle la tarjeta roja al futbolista legendario.

Pese a tener uno menos, Guaraní mostraba que tenía mucha más jerarquía que su rival y aún hasta atacando de forma desordenada conseguía filtrarse, aunque sin poder darle un final a las jugadas para conseguir inclinar el marcador a su favor en La Arboleda.

Sobre los 27’ Thiago Servín consiguió meter un gran centro al corazón del área que Jhon Jairo Sánchez logró controlar de gran forma a las espaldas de uno de los centrales, pero no tuvo tiempo para definir antes de que llegue el auxilio de Wildo Alonso.

La respuesta visitante fue inmediata, una serie de fallas en el fondo legendario propició que el balón llegue hasta Willian Candia que dentro del área aplica el puntazo que termina pegando en el horizontal de Aldo Pérez.

A partir de ese momento el Tembetary se animó un poco más y dejó en evidencias algunas inseguridades en el fondo aurinegro. Sin embargo, salvo un disparo de Francisco Esteche, que tuvo buena dirección, no hubo una situación de gol.

El complemento tuvo un inicio atípico, ya que en el primer minuto Ángel Cristaldo, que acababa de ingresar al partido y en su primera intervención, estuvo a centímetros de cometer penal. López sancionó el manchón, pero el VAR corrigió e indicó al juez que el toque terminó siendo fuera del área.

Guaraní cambió la actitud, fue a buscar, pero le faltaba mayor presencia en ataque. Sobre los 52’ Fernández recibió un balón pasado el medio campo, tenía espacios y sin presión, entonces intentó el remate largo que pasó cerca del poste izquierdo de Canteros.

Sobre los 87' el Indio tuvo la situación más clara con un cabezazo tras un centro desde la derecha, pero el golero Canteros se arrojó de forma magistral para impedir que el balón termine en el fondo de la red.

Sin embargo, en la última pelota del lance Alcides Barbote apareció destapado por derecha, eludió al lateral y mandó el precioso centro al área que Diego Fernández conecta de forma magistral para celebrar un triunfazo en La Arboleda.