Goles con acento guaraní en Copa

En 2007, Salvador Cabañas resultó ser el goleador de la Copa Libertadores con 13 tantos, 8 de ellos los había convertido ya en la fase de grupos de la competencia. Hay que remitirse a ese caso para encontrar, casi veinte años después, algo parecido a lo que viene sucediendo en la edición 2026 del mayor torneo de clubes del subcontinente: que no solo uno, sino dos compatriotas (esto sí inédito), estén al frente de la tabla de goleadores, cuando recién han pasado cuatro fechas.

El centrodelantero de Independiente del Valle de Ecuador y el también centrodelantero de Independiente Rivadavia de Argentina han marcado hasta ahora cinco goles en el torneo, jugando en equipos que, de seguir con sus buenas actuaciones, pasarán a la otra ronda. Pero no solo eso; como escolta de estos goleadores, con tres anotaciones, se encuentra otro paraguayo: Lorenzo Melgarejo, el único que milita en equipo nacional, Libertad.

El momento de González es demoledor, luego de una temporada de vaivenes en Newell’s. Gran parte de su cuota goleadora se consolidó con un hat-trick histórico ante Libertad en el estadio La Huerta. En pocos partidos, se convirtió en el referente ofensivo del equipo ecuatoriano, que marcha segundo en el Grupo H. Además, tiene cuatro tantos en la Liga Ecuatoriana.

Arce, por su parte, también marcó un triplete (ante La Guaira en la fecha 3) y sumó nuevamente en la cuarta jornada. Hace un tiempo no se destapaba de esta forma, y en la Liga de Argentina tiene tres goles.

Finalmente, Melgarejo suma 3 goles en 3 partidos jugados (tiene un promedio de gol por encuentro). Tiene un doblete, marcado justamente contra el Independiente de González. Es el goleador del Apertura paraguayo, con 13.

CIFRAS. 55 jugadores han sido reservados por Alfaro para el Mundial. González, Arce y Melgarejo figuran entre ellos. 2 tripletes tienen en su haber tanto González como Arce, mientras Melgarejo tiene hasta ahora un doblete. 13 goles han marcado los tres juntos luego de 11 partidos jugados entre los tres de 12 posibles en la Copa.