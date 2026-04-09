Un hincha del Junior muere en disturbios tras el partido contra Palmeiras

La víctima fue Gabriel Acosta, un joven de 31 años oriundo de Cartagena y miembro de una barra del Junior en la ciudad, quien falleció tras recibir múltiples heridas con arma blanca en plena calle durante un ataque perpetrado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta, según videos que circularon por redes sociales.

“Lastimosamente una persona perdió la vida (...) vamos a ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos (unos 5.500 dólares) para la persona que brinde información”, dijo en una rueda de prensa el comandante de la Policía metropolitana de Cartagena, brigadier Gelver Yecid Peña, quien explicó que las autoridades incautaron más de 500 armas blancas como machetes y cuchillos.

Según medios locales, al parecer los disturbios fueron protagonizados por hinchas del Real Cartagena, un equipo de la segunda división que no participa en la Libertadores.

El encuentro se disputó en Cartagena debido a las obras de ampliación del estadio Metropolitano de Barranquilla, sede habitual del Junior.

Desde horas antes del encuentro, en distintos puntos de la ciudad aparecieron mensajes amenazantes contra hinchas del Junior, incluidos carteles con la frase “muerte al tiburón”, en alusión al apodo del club barranquillero.

“Para nosotros no son hinchas ni barristas, los vamos a tratar como delincuentes que se disfrazan de hinchas para cometer este tipo de acciones”, expresó por su parte el secretario del Interior de Cartagena, Bruno Hernández.

Hernández agregó que la jornada dejó a tres personas heridas y que, a pesar de los disturbios, “no hubo vandalismos hacia medios de transporte público”.

Ese ambiente de tensión contrasta con el recibimiento festivo que la ciudad hizo al equipo brasileño, que incluyó músicos y bailarines y la presencia de decenas de seguidores en el aeropuerto.

El partido, correspondiente a la primera jornada del Grupo F, terminó empatado 1-1. El Junior se adelantó con un gol de penalti de Teófilo Gutiérrez en los primeros minutos, mientras que el Palmeiras igualó en la segunda mitad con el paraguayo Ramón Sosa.