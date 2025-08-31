Un cruce con ambiciones distintas

Guaraní choca con General Caballero de Juan León Mallorquín, desde las 18:30, en La Arboleda de Trinidad, en compromiso que cierra la ronda 10 del Clausura.

El Aborigen llega en alza, luego de golear a Libertad por 4-0 de visita y de dar un paso en positivo en la Copa Paraguay para avanzar a octavos de final con victoria contundente por 3-0 ante Benjamín Aceval, apuntando a mantener el ritmo y meter presión en la parte alta de la clasificación.

A su vez el elenco mallorquino necesita seguir sumando victorias, de cara a desprenderse de la zona baja en el promedio, motivado por sus últimos dos triunfos, ante Olimpia por 2-0 y frente a Humaitá, para seguir en carrera en Copa Paraguay.