31 ago. 2025
Torneo Clausura

Un cruce con ambiciones distintas

Guaraní choca con General Caballero de Juan León Mallorquín, desde las 18:30, en La Arboleda de Trinidad.

Agosto 31, 2025 10:22 a. m. • 
Por Redacción D10
Guaraní y General Caballero de JLM chocarán en La Huerta.

Guaraní choca con General Caballero de Juan León Mallorquín, desde las 18:30, en La Arboleda de Trinidad, en compromiso que cierra la ronda 10 del Clausura.

El Aborigen llega en alza, luego de golear a Libertad por 4-0 de visita y de dar un paso en positivo en la Copa Paraguay para avanzar a octavos de final con victoria contundente por 3-0 ante Benjamín Aceval, apuntando a mantener el ritmo y meter presión en la parte alta de la clasificación.

A su vez el elenco mallorquino necesita seguir sumando victorias, de cara a desprenderse de la zona baja en el promedio, motivado por sus últimos dos triunfos, ante Olimpia por 2-0 y frente a Humaitá, para seguir en carrera en Copa Paraguay.

Guaraní Torneo Clausura General Caballero
