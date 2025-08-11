Un comienzo a pura medallas

Sensacional comienzo del Team Paraguay en los Juegos Panamericanos Junior 2025, en los que ya ostenta cuatro medallas en total (1 de oro, 1 de bronce y 2 de plata), al completarse ayer el segundo día de competencia.

A las tres logradas en la mañana, en remo, en la tarde se concretó la cuarta presea, esta vez una de bronce, en esgrima, en la modalidad Espada femenina, gracias a la joven Janine Hanspach, que tuvo un excelente regalo adelantado de cumpleaños (hoy festeja 20 años).

“Esto fue un trabajo largo, nos estamos preparando desde hace mucho tiempo para esto, por fin se dio. Contenta y orgullosa por haber conseguido en estos Juegos”, celebró Hanspach en un video compartido por el Comité Olímpico Paraguayo (COP).

En otros deportes, como hándbol femenino, en un repleto SND Arena, las chicas doblegaron 19-12 a Estados Unidos. En tiro con arco, Blanca Torres con Blas Romero, y Gabriel Ortiz con Eva Nakatani, llegaron a cuartos y octavos, respectivamente. En tanto, en bádminton, Brenda Garrido avanzó a los octavos.