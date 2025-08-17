17 ago. 2025
Torneo Clausura

Un clásico blanco y negro sin margen de error

Olimpia y Libertad protagonizarán desde las 16:00 horas una nueva edición del clásico blanco y negro del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco.

Agosto 17, 2025 09:03 a. m.
dsdsddd.jfif

Duelo de alto voltaje en Sajonia.

Foto: APF

Ambos equipos necesitan ganar, ya que no arrancaron bien en el campeonato y están lejos de los primeros puestos.

Para el Decano, es ganar o ganar, ya que viene de tropezar en los últimos dos partidos (3-2 vs. Cerro Porteño y 4-0 vs. Guaraní) y necesita empezar a sumar de a tres, no solo para intentar pelear por el título, sino mirando la tabla acumulativa que da clasificaciones a torneos internacionales. Hoy por hoy está fuera de zona de Copa Libertadores.

Ramón Díaz mete mano en el equipo y prepara cambios, destacando la vuelta de Derlis González como titular.

En el Gumarelo, por su parte, Sergio Aquino perfila un equipo alternativo, cuidando a sus hombres principales, atendiendo que el próximo jueves tiene la revancha copera ante River Plate en Buenos Aires.

Hay promesa de buen fútbol. Un Olimpia-Libertad siempre es atractivo y esto es lo que nos ofrece la tarde de domingo.

Olimpia Libertad Torneo Clausura
Más contenido de esta sección
20250816_083114.jpg
Torneo Clausura
Ameliano recibe en Villeta a Luqueño
Sportivo Ameliano buscará salir de su mala racha jugando de local en Villeta ante un Sportivo Luqueño que quiere meterse en la discusión por el título.
Agosto 16, 2025 08:32 a. m.
 · 
Redacción D10
recoleta general caballero.jpg
Torneo Clausura
Recoleta y General empataron sin goles
Recoleta FC y General Caballero igualaron sin goles por la octava fecha del torneo Clausura.
Agosto 15, 2025 09:07 p. m.
 · 
Redacción D10
TEMBETARY VS 2 DE MAYO..jfif
Torneo Clausura
Tembetary rescata su primer punto
Atlético Tembetary soportó varios factores en contra para cosechar su primer punto en el torneo, fue ante el 2 de Mayo, en Villa Elisa.
Agosto 15, 2025 06:29 p. m.
 · 
Redacción D10
deffen.jfif
Torneo Clausura
El clásico blanco y negro cambia de escenario
Finalmente, el partido entre Olimpia y Libertad no se disputará en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.
Agosto 13, 2025 04:40 p. m.
GyBtlGsW8AEfuuY.jpeg
Torneo Clausura
El Guma no pudo con el Reco
Libertad, que en la semana mide a River Plate por Copa, no pudo doblegar en casa al Deportivo Recoleta.
Agosto 10, 2025 08:25 p. m.
 · 
Redacción D10
6.png
Torneo Clausura
Libertad vs. Recoleta: Paso a paso
En La Huerta se cierra la séptima fecha del torneo Clausura 2025. Seguí el encuentro en D10.
Agosto 10, 2025 06:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más