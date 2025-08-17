Un clásico blanco y negro sin margen de error

Ambos equipos necesitan ganar, ya que no arrancaron bien en el campeonato y están lejos de los primeros puestos.

Para el Decano, es ganar o ganar, ya que viene de tropezar en los últimos dos partidos (3-2 vs. Cerro Porteño y 4-0 vs. Guaraní) y necesita empezar a sumar de a tres, no solo para intentar pelear por el título, sino mirando la tabla acumulativa que da clasificaciones a torneos internacionales. Hoy por hoy está fuera de zona de Copa Libertadores.

Ramón Díaz mete mano en el equipo y prepara cambios, destacando la vuelta de Derlis González como titular.

En el Gumarelo, por su parte, Sergio Aquino perfila un equipo alternativo, cuidando a sus hombres principales, atendiendo que el próximo jueves tiene la revancha copera ante River Plate en Buenos Aires.

Hay promesa de buen fútbol. Un Olimpia-Libertad siempre es atractivo y esto es lo que nos ofrece la tarde de domingo.