03 jul. 2026
Selección Paraguaya

Un archivo de Alfaro que encaja en el momento de Paraguay

Gustavo Alfaro en el 2013 había mandado un mensaje a un equipo antes de un partido clave, palabras que encajan perfectamente antes del 4 de julio ante Francia.

Julio 03, 2026 12:41 p. m. • 
Por Redacción deportes
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Gustavo Alfaro, en un video del 2013.

Foto: Archivo

La Selección Paraguaya de Fútbol tendrá este sábado el partido más duro de los últimos 16 años, midiendo a Francia en los octavos de final de la Copa del Mundo. El cuadro Albirrojo no es el candidato, aunque viene de dar la gran nota al dejar a fuera a Alemania en la tanda de los penales.

El cuadro guaraní, a lo largo de la conducción de Gustavo Alfaro, ha dado muestras de su fuerza para tumbar “lo imposible” y este 4 de julio desde las 18.00 en Filadelfia, buscarán escribir una línea más en la historia.

En el 2013, el ahora entrenador de la Albirroja había grabado un video para un plantel que se preparaba para disputar un duelo de octavos de final. El Cazador de Utopías los animó y le dijo que vayan adelante en busca de sus sueños.

“Primero, más que nada, sé que están jugando octavos de final. Y la verdad que lindo que uno pueda estar compitiendo y poder estar en esas instancias. Y segundo que hay dos o tres cositas que son importantes en el fútbol”, comenzó diciendo.

Uno puede de pronto ser inferior al rival, que el rival tenga muy buenos jugadores, que a lo mejor uno piense que son mejores que nosotros, pero yo siempre le digo a los jugadores que no está mal por ahí reconocerse inferior al rival. Está mal sentirse inferior al rival, porque otro puede tener mejores jugadores que los que uno tiene, pero si en definitiva uno está comprometido y uno trabaja en equipo, todo ese tipo de cosas se igualan”, afirmó.

“Ahora yo digo. Hay alguien que pueda correr más que ustedes, que pueda meter más que ustedes, que pueda sacrificarse más que ustedes. Yo creo que no. Cuando hay un compromiso genuino y válido, uno siente que el esfuerzo del equipo es mucho más que el esfuerzo individual”, apuntó.

Ustedes tienen que ser los campeones del mundo del esfuerzo. (…) Entonces, si ustedes se miran a los ojos y en cada uno de ustedes se ve reflejado que ese es el sentimiento que prima dentro del equipo, ustedes se van a sentir invencibles, muchachos”.

Selección Paraguaya Gustavo Alfaro Mundial FIFA 2026
Redacción deportes
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