Un amor para la eternidad

Óscar Godoy había ido a la cancha una vez más, como lo mueve su fanatismo hacia a Cerro Porteño. Sin embargo, en esta oportunidad faltaban esos abrazos efusivos tras gritar el gol. Su padre había fallecido recientemente, pero él quiso honrar su legado portando un retrato suyo en el lance con Guaraní.

La imagen conmovió las redes, incluso a la institución azulgrana que decidió recibir a la familia y demostrar que las pasiones por este deporte van más allá de 90 minutos, rompen esquemas, rompen el alma.

En un video emotivo compartido por el club, se cuenta parte de la vivencia de una familia, pero que representa tal vez el sentir de muchas otras que sienten que en el fútbol se puede sembrar un amor para toda la eternidad.