06 nov. 2025
Cerro Porteño

Un amor para la eternidad

Cerro Porteño demostró una vez más conectar con los sentimientos más nobles más allá del fútbol, esta vez realzando un amor para la eternidad.

Noviembre 06, 2025 10:08 a. m. • 
Por Redacción D10
G5B4F-kWQAI0Irc.jpeg

La familia Godoy y recuerdo para don Eligio.

Foto: Prensa - CCP

Óscar Godoy había ido a la cancha una vez más, como lo mueve su fanatismo hacia a Cerro Porteño. Sin embargo, en esta oportunidad faltaban esos abrazos efusivos tras gritar el gol. Su padre había fallecido recientemente, pero él quiso honrar su legado portando un retrato suyo en el lance con Guaraní.

La imagen conmovió las redes, incluso a la institución azulgrana que decidió recibir a la familia y demostrar que las pasiones por este deporte van más allá de 90 minutos, rompen esquemas, rompen el alma.

En un video emotivo compartido por el club, se cuenta parte de la vivencia de una familia, pero que representa tal vez el sentir de muchas otras que sienten que en el fútbol se puede sembrar un amor para toda la eternidad.

Cerro Porteño Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
zapag_17001272.jpg
Cerro Porteño
Raúl Zapag, frontal ante las agresiones
El ex presidente de Cerro habló acerca del momento dirigencial del club.
Octubre 31, 2025 08:12 a. m.
 · 
Redacción D10
jorge bava cerro porteño_63914741.jpg
Cerro Porteño
Bava busca potenciar el ataque, de cara al compromiso ante Guaraní
Cerro Porteño se prepara para el compromiso clave que afrontará ante Guaraní, este domingo 2 de noviembre, compromiso que será en La Nueva Olla, desde las 20:00.
Octubre 31, 2025 08:08 a. m.
 · 
Redacción D10
cerro entrenamiento_G4cc05oXoAAaRXz_63901065.jfif
Cerro Porteño
En Barrio Obrero se prepara una fiesta
En Barrio Obrero se prepara una gran fiesta para el compromiso que el domingo 2 de noviembre animarán Cerro Porteño ante Guaraní, desde las 20:00 por la fecha 19 del torneo Clausura.
Octubre 30, 2025 06:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Sergio araujo cerro porteño
Cerro Porteño
Pettengill: “Se viene una final anticipada”
El vicepresidente del Ciclón valoró el triunfo ante Nacional y presagia una gran fiesta para el choque ante el Indio.
Octubre 28, 2025 01:24 p. m.
 · 
Redacción D10
G3lgxepXAAA2ngb.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño prepara un duelo crucial
El Azulgrana se prepara para su compromiso ante Nacional, que cierra la ronda 18 del torneo Clausura que será este lunes en el Arsenio Erico, desde las 20:00.
Octubre 25, 2025 10:11 p. m.
 · 
Redacción D10
G3ZmZ4kWcAAgYjQ.jpg
Cerro Porteño
Con un solo desafío por delante
Cerro Porteño frustró otro año al quedar fuera en cuartos de final de la Copa Paraguay, con su eliminación ante General Caballero por penales y ahora solo queda el torneo Clausura.
Octubre 25, 2025 01:55 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más