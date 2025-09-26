26 sept. 2025
Copa Sudamericana

U de Chile avanza a semifinales tras resistirse a la remontada de Alianza Lima

Los goles de Lucas Assadi y Javier Altamirano ayudaron a Universidad de Chile a concretar el triunfo este jueves por 2-1 ante el peruano Alianza Lima, que intentó una remontada en el segundo tiempo, y conseguir el avance a semifinales de la Copa Sudamericana para enfrentar al argentino Lanús.

Septiembre 26, 2025 08:05 a. m. 
Por Redacción D10
G1vNxFxW0AEmF2p.jpeg

El conjunto chileno se metió en la siguiente ronda de la competencia.

Foto: @Sudamericana

Los azules que tenían el partido dominado con el gol de Assadi en el minuto 5 y de Altamirano en el 51, terminaron contra las cuerdas luego de que Eryc Castillo descontara en la fracción 64 y mantuvieran su amenaza de igualar hasta el final.

La U superó la serie que definió como local en un estadio vacío por la sanción impuesta por Conmebol de jugar sin público, y lejos de casa porque debió jugar en la ciudad de Coquimbo porque el Estadio Nacional de Santiago recibirá el Mundial Sub-20 a partir de este sábado.

Assadi marcó el primero de los laicos en una salida rápida apoyado en su velocidad, al definir un pase de Matías Sepúlveda desde la banda izquierda, ratificando su protagonismo en este torneo.

Los goles de Assadi han guiado el progreso de la U, marcó dos en la serie ante el paraguayo Guaraní en el playoff, convirtió en el triunfo en la ida ante el argentino Independiente y volvió a anotar en el partido de vuelta en Buenos Aires que terminó suspendido.

El delantero de 21 años llegó a cinco goles en este torneo convirtiéndose en la figura del equipo que dirige Gustavo Álvarez, quien lo mantuvo sentado sin minutos en la disputa de la fase de grupos de la Copa Libertadores que los trajo hasta esta Copa.

Los laicos se vieron más peligrosos cuando se proyectaron al ataque con velocidad y transiciones rápidas, pero mantuvieron equilibrado el manejo de la pelota con un cuadro peruano que le costó encontrar claridad en sus aproximaciones al área.

Alianza siguió con su juego elaborado en el segundo tiempo, lento para hilar y con poca sorpresa, mientras que la U mucho más directa puso el 2-0 al minuto 51 con el tanto del volante Javier Altamirano, tras pase de Maximiliano Guerrero.

La ineficacia en ataque desesperó al técnico argentino Néstor Gorosito que le dio entrada al experimentado Paolo Guerrero, de 41 años, en un intento de buscar el arco del meta Gabriel Castellón ante la misión fallida del argentino Hernán Barcos.

Cuando los laicos lucían dominantes desperdiciaron dos ocasiones para sentenciar la serie y comenzaron a desdibujarse ante el despertar de los aliancistas con los cambios, que terminó en el descuento de Castillo, al minuto 62, tras pase del recién ingresado Kevin Quevedo.

El técnico Álvarez reaccionó rápidamente haciendo ingresar a jugadores de mayor experiencia para contener la amenaza de remontada de los peruanos, lo cual consiguió defendiendo el resultado aunque Leandro Fernández y Lucas Di Yorio pudieron marcar el tercero sobre el final.

Redacción D10
G1FVnU3WEAAUIf4.jpeg
Copa Sudamericana
Bolívar rescata un punto en la altitud ante Atlético Mineiro
Bolívar sufrió para salvar su honor en casa, en los casi 3.600 metros de altitud de La Paz, con un agónico empate 2-2 en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana que para Atlético Mineiro pudo depararle un triunfo.
Septiembre 18, 2025 07:38 a. m.
 · 
Redacción D10
G1A_V1JWsAAg3FK.jpeg
Copa Sudamericana
Lanús logró un agónico triunfo ante Fluminense
Con un agónico triunfo de Marcelino Moreno en el minuto 89, Lanús se impuso por 1-0 a Fluminense en Buenos Aires y viajará con una leve ventaja a la revancha en Río de Janeiro, en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Septiembre 17, 2025 07:44 a. m.
 · 
Redacción D10
interés nacional.jpg
Copa Sudamericana
La final de la Copa Sudamericana 2025, declarada de interés nacional
El presidente de la República, Santiago Peña, declaró de interés nacional la final de la Copa Sudamericana 2025, que se disputará en nuestro país el próximo 22 de noviembre.
Septiembre 15, 2025 08:06 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20250131-WA0122.jpg
Copa Sudamericana
La final de la Copa Sudamericana 2025 será en Asunción
La Conmebol informó que la final de la Copa Sudamericana de este año se disputará finalmente en Asunción, Paraguay.
Septiembre 11, 2025 02:16 p. m.
Independiente
Copa Sudamericana
Presidente de Independiente acusa a directivos de U de Chile
Néstor Grindetti, presidente del Independiente argentino, acusó este miércoles a los directivos de Universidad de Chile de complicidad con los hinchas de ese club que protagonizaron los violentos incidentes del pasado miércoles durante el partido de la Copa Sudamericana, que luego fue cancelado, y por el que ambos equipos están en vilo en la competencia.
Agosto 27, 2025 04:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Gy7HE5aWIAABB0H.jpeg
Copa Sudamericana
Lanús agenda cita con Fluminense en cuartos de final
Lanús logró nivelar en el último suspiro la serie que parecía favorecer a Central Córdoba. Y con el 1-0 en el tiempo reglamentario, la serie se fue a una tanda de penales que ganó por 4-2.
Agosto 22, 2025 07:56 a. m.
 · 
Redacción D10
