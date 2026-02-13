13 feb. 2026
Copa Sudamericana

Trinidense pone a la venta entradas para duelo copero ante Olimpia

La institución del Barrio Trinidad comunicó el inicio del operativo de venta de entradas para el choque con Olimpia por la Copa Sudamericana.

Febrero 13, 2026 12:57 p. m. • 
Por Redacción D10
20260201_100057.jpg

Trinidense y Olimpia se medirán en el Defensores.

Sportivo Trinidense enfrentará a Olimpia en compromiso correspondiente a la primera fase de la Copa Sudamericana 2026, duelo marcado para el miércoles 4 de marzo, desde las 21.30, en el estadio Defensores del Chaco.

Para el mismo salieron este viernes el primer lote de entradas, con los siguientes costos: Graderías Norte y Sur Gs 45.000, Plateas Gs 72.000, Preferencias A Gs 99.000, Preferencias D 108.000, Preferencias B Gs 117.000, Preferencias C Gs 180.000 y Vip Albirroja Gs 225.000.

Los niños menores de 12 años, sin excepción, deberán abonar sus entradas, pero a precios diferenciados, según informó la institución trinidense. Por otra parte, el flyer compartido por el club adelanta que estos precios forman parte de la primera etapa y regirán hasta el 20 de febrero.

WhatsApp Image 2026-02-13 at 12.37.04 PM.jpeg

Redacción D10
