Trinidense pone a la venta entradas para duelo copero ante Olimpia

Sportivo Trinidense enfrentará a Olimpia en compromiso correspondiente a la primera fase de la Copa Sudamericana 2026, duelo marcado para el miércoles 4 de marzo, desde las 21.30, en el estadio Defensores del Chaco.

Para el mismo salieron este viernes el primer lote de entradas, con los siguientes costos: Graderías Norte y Sur Gs 45.000, Plateas Gs 72.000, Preferencias A Gs 99.000, Preferencias D 108.000, Preferencias B Gs 117.000, Preferencias C Gs 180.000 y Vip Albirroja Gs 225.000.

Los niños menores de 12 años, sin excepción, deberán abonar sus entradas, pero a precios diferenciados, según informó la institución trinidense. Por otra parte, el flyer compartido por el club adelanta que estos precios forman parte de la primera etapa y regirán hasta el 20 de febrero.