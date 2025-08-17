17 ago. 2025
Torneo Clausura

Trinidense-Nacional, duelo prometedor

El último partido de la fecha 8 del Torneo Clausura tendrá como protagonistas al 4° y 5° ubicados, Sportivo Trinidense y Nacional, respectivamente, dos de los animadores más interesantes que hasta ahora ha dado el campeonato.

Agosto 17, 2025 09:11 a. m.
prrieto.jfif

La Academia quiere seguir escalando.

En la casa de Trinidense, el estadio Martín Torres, a las 18:30 arrancará el partido. El árbitro será Derlis Benítez, quien estará acompañado en las bandas por Roberto Cañete y Diego Silva. El VAR estará a cargo de Mario Díaz de Vivar.

Trinidense viene teniendo un 2025 muy bueno, pues finalizó 4° el Apertura y ahora está en la misma ubicación en el Clausura. Viene de ganarle 0-2 a domicilio al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

Nacional, por su parte, levantó su nivel en este segundo semestre, sobre todo en su defensa, pues tiene una de las menos vencidas del torneo. Viene de empatar sin goles con Cerro Porteño.

Trinidense Nacional Torneo Clausura
Más contenido de esta sección
20250816_083114.jpg
Torneo Clausura
Ameliano recibe en Villeta a Luqueño
Sportivo Ameliano buscará salir de su mala racha jugando de local en Villeta ante un Sportivo Luqueño que quiere meterse en la discusión por el título.
Agosto 16, 2025 08:32 a. m.
 · 
Redacción D10
recoleta general caballero.jpg
Torneo Clausura
Recoleta y General empataron sin goles
Recoleta FC y General Caballero igualaron sin goles por la octava fecha del torneo Clausura.
Agosto 15, 2025 09:07 p. m.
 · 
Redacción D10
TEMBETARY VS 2 DE MAYO..jfif
Torneo Clausura
Tembetary rescata su primer punto
Atlético Tembetary soportó varios factores en contra para cosechar su primer punto en el torneo, fue ante el 2 de Mayo, en Villa Elisa.
Agosto 15, 2025 06:29 p. m.
 · 
Redacción D10
deffen.jfif
Torneo Clausura
El clásico blanco y negro cambia de escenario
Finalmente, el partido entre Olimpia y Libertad no se disputará en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.
Agosto 13, 2025 04:40 p. m.
GyBtlGsW8AEfuuY.jpeg
Torneo Clausura
El Guma no pudo con el Reco
Libertad, que en la semana mide a River Plate por Copa, no pudo doblegar en casa al Deportivo Recoleta.
Agosto 10, 2025 08:25 p. m.
 · 
Redacción D10
6.png
Torneo Clausura
Libertad vs. Recoleta: Paso a paso
En La Huerta se cierra la séptima fecha del torneo Clausura 2025. Seguí el encuentro en D10.
Agosto 10, 2025 06:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más