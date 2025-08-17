Trinidense-Nacional, duelo prometedor

En la casa de Trinidense, el estadio Martín Torres, a las 18:30 arrancará el partido. El árbitro será Derlis Benítez, quien estará acompañado en las bandas por Roberto Cañete y Diego Silva. El VAR estará a cargo de Mario Díaz de Vivar.

Trinidense viene teniendo un 2025 muy bueno, pues finalizó 4° el Apertura y ahora está en la misma ubicación en el Clausura. Viene de ganarle 0-2 a domicilio al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

Nacional, por su parte, levantó su nivel en este segundo semestre, sobre todo en su defensa, pues tiene una de las menos vencidas del torneo. Viene de empatar sin goles con Cerro Porteño.