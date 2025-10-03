03 oct. 2025
Torneo Clausura

Estreno con expectativas

En Cerro arranca la era de un Jorge Bava que quiere el Clausura y la Copa Paraguay. Con una victoria ante Recoleta, el Ciclón dormirá como puntero de la competencia.

Octubre 03, 2025 06:59 a. m. • 
Por Redacción D10
G2Dbl7mWoAAh1Tx.jpeg

Primer partido. Bava pretende hacer valer el viejo dicho: “Técnico que debuta, gana”.

Foto: Prensa - Cerro Porteño

Con Jorge Bava en el banquillo, Cerro Porteño recibirá esta noche a Deportivo Recoleta por la 15ª fecha del torneo Clausura 2025.

El uruguayo dirigirá su primer partido como entrenador azulgrana y, según lo declarado, tiene por objetivo no solo conquistar el certamen liguero, sino también la Copa Paraguay.

Si bien cuenta con pocos días de trabajo, Bava tomó un equipo en alza, a un punto de la cima, tras los dos compromisos ganados bajo el interinato de Jorge Achucarro, y por ello, la idea es continuar por esta senda, lograr el triunfo e instalarse en lo más alto del torneo a la espera de lo que pueda hacer Guaraní el domingo.

Por los escasos entrenamientos, el primer onceno del reemplazante de Diego Martínez no variaría demasiado de lo que habitualmente se viene observando en los últimos encuentros del cuadro de Barrio Obrero.

El chico Carlos Franco se perfila para ser el Sub 18, mientras que el volante Gastón Giménez y el delantero Sergio Araújo están recuperados e integran la nómina de convocados.

Por el otro lado, el Canario está con ganas de seguir sumando de a tres, como lo hizo en sus tres presentaciones recientes.

Los de Jorge González buscan una victoria histórica ante un rival al que nunca pudo vencer todavía. En caso de ganar, significaría la cuarta al hilo, acariciar la permanencia en la Primera División y reforzar su ilusión de clasificarse a una copa internacional para el 2026.

Torneo Clausura Cerro Porteño Recoleta
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GmAFqRaW4AAVkkw.jpg
Torneo Clausura
2 de Mayo busca alargar su racha de victorias
El 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero recibe esta tarde desde las 15:30 a General Caballero.
Septiembre 27, 2025 10:23 p. m.
 · 
Redacción D10
G15GZ2hXYAAdTWe.jpg
Torneo Clausura
Nacional se mete en la pelea
Nacional se hizo fuerte en la Visera derrotando a Libertad y confirmando que se mete en la lucha por el título del torneo Clausura.
Septiembre 27, 2025 09:27 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-27 at 18.14.25.jpeg
Torneo Clausura
Agónica victoria de Cerro Porteño en Itauguá
Cerro Porteño venció a Sportivo Luqueño en el final del partido para volver a meterse en la pelea y respirarle en la nuca al líder Guaraní.
Septiembre 27, 2025 06:57 p. m.
 · 
Redacción D10
14 (1).jpg
Torneo Clausura
Nacional vs. Libertad: Paso a paso
Nacional recibe en el estadio Arsenio Erico a Libertad a partir de las 19:30 por la fecha 14 del torneo Clausura.
Septiembre 27, 2025 03:41 p. m.
 · 
Redacción D10
14.jpg
Torneo Clausura
Luqueño vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Sportivo Luqueño recibe a Cerro Porteño a partir de las 17:00 en el estadio Luis Salinas por la fecha 14 del torneo Clausura.
Septiembre 27, 2025 03:38 p. m.
 · 
Redacción D10
20250927_103504.jpg
Torneo Clausura
Nacional pone a prueba su ambición
Un duelo bastante prometedor es el que protagonizarán en el Arsenio Erico Nacional y Libertad.
Septiembre 27, 2025 10:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más