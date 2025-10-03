Estreno con expectativas

Con Jorge Bava en el banquillo, Cerro Porteño recibirá esta noche a Deportivo Recoleta por la 15ª fecha del torneo Clausura 2025.

El uruguayo dirigirá su primer partido como entrenador azulgrana y, según lo declarado, tiene por objetivo no solo conquistar el certamen liguero, sino también la Copa Paraguay.

Si bien cuenta con pocos días de trabajo, Bava tomó un equipo en alza, a un punto de la cima, tras los dos compromisos ganados bajo el interinato de Jorge Achucarro, y por ello, la idea es continuar por esta senda, lograr el triunfo e instalarse en lo más alto del torneo a la espera de lo que pueda hacer Guaraní el domingo.

Por los escasos entrenamientos, el primer onceno del reemplazante de Diego Martínez no variaría demasiado de lo que habitualmente se viene observando en los últimos encuentros del cuadro de Barrio Obrero.

El chico Carlos Franco se perfila para ser el Sub 18, mientras que el volante Gastón Giménez y el delantero Sergio Araújo están recuperados e integran la nómina de convocados.

Por el otro lado, el Canario está con ganas de seguir sumando de a tres, como lo hizo en sus tres presentaciones recientes.

Los de Jorge González buscan una victoria histórica ante un rival al que nunca pudo vencer todavía. En caso de ganar, significaría la cuarta al hilo, acariciar la permanencia en la Primera División y reforzar su ilusión de clasificarse a una copa internacional para el 2026.