03 oct. 2025
Torneo Clausura

Cerro Porteño vs Recoleta: Paso a paso

Cerro Porteño, en el debut de Jorge Bava, enfrenta a Recoleta por la fecha 15 del torneo Clausura.

Octubre 03, 2025 07:57 p. m. • 
Por Redacción D10
CCP - REC.png

Torneo Clausura Cerro Porteño Recoleta
Redacción D10
