Cerro Porteño vs Recoleta: Paso a paso
Cerro Porteño, en el debut de Jorge Bava, enfrenta a Recoleta por la fecha 15 del torneo Clausura.
Octubre 03, 2025 07:57 p. m. •
Por
Redacción D10
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Torneo Clausura
Olimpia, listo para medir a Tembetary
Olimpia está listo para lo que será un nuevo compromiso ante el Atlético Tembetary, su verdugo en Copa Paraguay, ahora por el torneo Clausura 2025.
Septiembre 27, 2025 10:30 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
2 de Mayo busca alargar su racha de victorias
El 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero recibe esta tarde desde las 15:30 a General Caballero.
Septiembre 27, 2025 10:23 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Nacional se mete en la pelea
Nacional se hizo fuerte en la Visera derrotando a Libertad y confirmando que se mete en la lucha por el título del torneo Clausura.
Septiembre 27, 2025 09:27 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Agónica victoria de Cerro Porteño en Itauguá
Cerro Porteño venció a Sportivo Luqueño en el final del partido para volver a meterse en la pelea y respirarle en la nuca al líder Guaraní.
Septiembre 27, 2025 06:57 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Nacional vs. Libertad: Paso a paso
Nacional recibe en el estadio Arsenio Erico a Libertad a partir de las 19:30 por la fecha 14 del torneo Clausura.
Septiembre 27, 2025 03:41 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Luqueño vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Sportivo Luqueño recibe a Cerro Porteño a partir de las 17:00 en el estadio Luis Salinas por la fecha 14 del torneo Clausura.
Septiembre 27, 2025 03:38 p. m.
·
Redacción D10
