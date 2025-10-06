05 oct. 2025
Torneo Clausura

Sin emociones en La Huerta

Libertad y Trinidense se repartieron los puntos en Tuyucuá. Al partido le faltó el grito sagrado y dejó la sensación de un partido apático, con muchas pausas, sin intensidad.

Octubre 05, 2025 10:17 p. m. 
Por Redacción D10
Libertad vs Trinidense.

No se sacaron ventajas en Tuyucuá, ambos equipos no pueden cortar la racha negativa en este tramo del Clausura.

GENTILEZA

Libertad y Trinidense se repartieron los puntos en la renovada Huerta, en Tuyucuá. Al partido le faltó el grito sagrado y dejó pocas sensación con muchas pausas, sin intensidad.

Repolleros y trinidenses igualaron sin goles y terminaron repartiéndose los puntos en el juego correspondiente a la fecha 15 de la Copa de Primera Clausura 2025.

Este empate significó el tercer empate seguido para el equipo de José Arrúa. Mientras que el Guma no gana desde la jornada 12, posteriormente perdió dos y empató un duelo.

Lo más resaltante del partido tiene que ver con el retorno del portero gumarelo, Rodrigo Morínigo quién tuvo dos importantes intervenciones en el juego. Se le notó entero, bien recuperado de la lesión que lo alejó de la cancha desde hace casi un mes.

En el partido se retiraron dos lesionados, uno por cada equipo. Iván Franco en Libertad y Maximiliano Centurión en Trinidense.

Sobre el final, Lorenzo Melgarejo vio la cartulina roja en el equipo gumerelo. Es el cuarto partido seguido que Libertad tiene al menos un expulsado. Ante 2 de Mayo (fecha 13): Óscar Cardozo y Jorge Recalde. En la fecha 14, vs. Nacional expulsaron a Hernesto Caballero. En la Copa Paraguay vieron la roja, Iván Ramírez y Hugo Fernández.

Libertad Trinidense
Redacción D10
