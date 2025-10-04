03 oct. 2025
Torneo Clausura

El Azulgrana no falla en el estreno de Bava

Cerro Porteño se impuso a Recoleta por 2-0 y toma la cima de manera provisoria en el Clausura.

Octubre 03, 2025 09:52 p. m. • 
Por Redacción D10
cerro porteño

Jorge Morel de Cerro Porteño celebra su gol junto a Jonatan Torres.

Foto: Andrés Catalán.

Cerro Porteño arrancó con la era del uruguayo Jorge Bava, con victoria por 2-0 ante Deportivo Recoleta, para tomar la cima de manera provisoria del Clausura, a la espera del juego de Guaraní.

El Ciclón, siguiendo la misma línea expuesta ya en juegos anteriores, buscó ser protagonista apostando por el control del juego y la velocidad de sus extremos, pero sin conseguir mucha profundidad en la primera parte.

Funcionó bien el equipo Ciclón con sus carrileros, surtiendo efecto en la definición en el arranque de la complementaria, ya que adelantó líneas, y con el acompañamiento de sus volantes pudo copar zona ofensiva, para materializar con definición de su valor de contención, Jorge Morel, en la primera acción de la segunda etapa.

La propuesta del Azulgrana, de moverse en bloque en base al juego coordinado obligó a Recoleta a buscar a ser un equipo largo, que tuvo que dividir el balón, en donde el local se sintió cómodo moviéndose al ritmo del rival, que con el correr de los minutos fue entrando en desesperación.

El Ciclón selló el triunfo con un soberbio gol de Blas Riveros, que con un remate potente de media distancia, brindó tranquilidad en los minutos finales. Cerro cumple en el cambio de conducción, y sigue firme en la lucha por el título del campeonato.

Cerro Porteño Recoleta
Redacción D10
