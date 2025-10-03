El Gallo golea sin piedad al Chanchón

Una tremenda goleada (3-0) le propinó el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero al Sportivo Luqueño en el arranque de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025.

El encuentro se disputó en la ciudad de Itauguá, en el estadio Luis Salinas. Este es el quinto triunfo al hilo del Gallo en el Clausura, una racha conseguida desde la llegada del DT Felipe Giménez. En el torneo suma 25 unidades y de momento comparte la tercera ubicación de la tabla de clasificaciones.

Por parte del Auriazul, la situación es cada vez más crítica. Esta es la sexta caída consecutiva del equipo de Julio César Cáceres. No gana desde el 16 de agosto y, además, se eliminó de la Copa Paraguay.

En cuanto al trámite del partido, los de Pedro Juan arrancaron el duelo de manera precisa. A los 3' Fernando Cáceres abría el marcador, fue un duro golpe de entrada para el Auriazul.

Posteriormente, el partido fue muy reñido y friccionado, de ida y vuelta. Sin embargo, fue el Gallo, a los 45+3', ya en tiempo de adición, que volvía a marcar para ampliar la ventaja en 2-0, con el tanto en contra de su valla de Rodrigo Alborno.

En la complementaria, las acciones fueron más favorables para Luqueño. Inclusive tuvo un tiro penal a favor a los 58' que no fue capitalizado por Marcelo Pérez.

A poco de la finalización, el partido entró en un clima tenso. A los 85' vieron la tarjeta roja los futbolistas del Chachón, Lucas Monzón y Alberto Espínola, este último se encontraba en el banco de suplentes.

Posteriormente, la visita aprovechó la diferencia de jugadores en cancha y gracias a un excelente desborde y centro al área de Sergio Fretes culminó en el gol de Diego Acosta sobre los 90+3'.