El Auriazul recibe a un fortalecido Gallo

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Luis Salinas, desde las 17:30, en la ciudad de Itauguá. El juego corresponde a la fecha 15.

Cabe destacar que el Auriazul dirigido por Julio César Cáceres lleva seis partidos sin conocer la victoria (un empate y cinco derrotas). En la última jornada cayó por 1-0 ante Cerro Porteño, en La Nueva Olla. El último triunfo de Luqueño fue el 16 de agosto ante Ameliano, fue por el marcador de 1-0.

Mientras que el Gallo Norteño vive un presente diferente, desde la llegada de Felipe Giménez el “2” recuperó la memoria victoriosa. Ha ganado en sus últimos cinco compromisos (cuatro de ellos en el Clausura y uno por Copa Paraguay). En la fecha 14 su víctima fue General Caballero de Mallorquín a quien superó por 2-0 en Pedro Juan Caballero.

El “2”, actualmente, suma 40 puntos en el acumulativo y lucha por obtener un cupo para la Sudamericana.

CIFRA. 3-2 fue el último marcador entre ambos, a favor del 2 de Mayo, disputado en Pedro Juan por la fecha 4.