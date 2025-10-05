05 oct. 2025
Torneo Clausura

Guaraní-Tembetary: Paso a paso

El Legendario quiere seguir en la punta del torneo Clausura y recibe al descendido Tembetary. Seguí el paso a paso en D10.

Octubre 05, 2025 04:49 p. m. • 
Por Redacción D10
GUA - TEM.png

Un partido de realidades dispares.

Torneo Clausura Guaraní Tembetary
Redacción D10
