Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Pódcast
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
05 oct. 2025
Pódcast
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
Torneo Clausura
Guaraní-Tembetary: Paso a paso
El Legendario quiere seguir en la punta del torneo Clausura y recibe al descendido Tembetary. Seguí el paso a paso en D10.
Octubre 05, 2025 04:49 p. m. •
Por
Redacción D10
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
Un partido de realidades dispares.
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
Torneo Clausura
Guaraní
Tembetary
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Torneo Clausura
El Auriazul recibe a un fortalecido Gallo
En medio de un clima tenso y complicado, el Sportivo Luqueño recibirá al Sportivo 2 de Mayo con la misión de cortar una extensa racha negativa en el presente torneo Clausura 2025.
Octubre 03, 2025 07:22 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Estreno con expectativas
En Cerro arranca la era de un Jorge Bava que quiere el Clausura y la Copa Paraguay. Con una victoria ante Recoleta, el Ciclón dormirá como puntero de la competencia.
Octubre 03, 2025 06:59 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Recoleta golea a Ameliano y logra su tercer triunfo al hilo
Deportivo Recoleta se hizo fuerte en Villeta y consiguió su tercera victoria consecutiva en el campeonato Clausura.
Septiembre 29, 2025 07:36 p. m.
Torneo Clausura
El 2 de Mayo vence al General y sigue en racha
El 2 de Mayo de Felipe Giménez sigue sumando puntos valiosos en el torneo Clausura 2025.
Septiembre 28, 2025 05:35 p. m.
Torneo Clausura
2 de Mayo vs. General Caballero: Paso a paso
2 de Mayo de Pedro Juan Caballero recibe a General Caballero de Juan León Mallorquín en el estadio Río Parapití a partir de las 15:30.
Septiembre 28, 2025 12:50 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Olimpia, listo para medir a Tembetary
Olimpia está listo para lo que será un nuevo compromiso ante el Atlético Tembetary, su verdugo en Copa Paraguay, ahora por el torneo Clausura 2025.
Septiembre 27, 2025 10:30 p. m.
·
Redacción D10
Carga Más