El Legendario se mide ante la V Azulada

Por la continuidad de la fecha 21 del Torneo Apertura 2026, Guaraní recibe al Sportivo Ameliano en el estadio estadio Erico Galeano, desde las 17:15. El árbitro del juego será Carlos Paul Benítez. Los líneas, Luis Onieva y Diego Silva y en el VAR: Ulises Mereles.

El Aborigen buscará reencontrarse con la victoria para seguir acumulando puntos vitales en el acumulativo para la pelea por los puestos de clasificación a torneos internaciones.

Cabe recordar que el Legendario igualó sin goles en la jornada 20 ante Cerro Porteño, mientras que la V Azulada busca continuar con su levantada en el certamen. El equipo de Roberto Nanni, en la última jornada, superó por 3-2 a Recoleta.