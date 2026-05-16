16 may. 2026
Fútbol Paraguayo

El Legendario se mide ante la V Azulada

Este sábado continúa la penúltima jornada del Torneo Apertura con el duelo que sostendrán Guaraní y Sportivo Ameliano.

Mayo 16, 2026 10:34 a. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo Ameliano Guaraní

Guaraní recibe esta tarde a Sportivo Ameliano.

Por la continuidad de la fecha 21 del Torneo Apertura 2026, Guaraní recibe al Sportivo Ameliano en el estadio estadio Erico Galeano, desde las 17:15. El árbitro del juego será Carlos Paul Benítez. Los líneas, Luis Onieva y Diego Silva y en el VAR: Ulises Mereles.

El Aborigen buscará reencontrarse con la victoria para seguir acumulando puntos vitales en el acumulativo para la pelea por los puestos de clasificación a torneos internaciones.

Cabe recordar que el Legendario igualó sin goles en la jornada 20 ante Cerro Porteño, mientras que la V Azulada busca continuar con su levantada en el certamen. El equipo de Roberto Nanni, en la última jornada, superó por 3-2 a Recoleta.

Torneo Apertura Guaraní Sportivo Ameliano
Redacción D10
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