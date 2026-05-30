PSG vs. Arsenal: Paso a paso

Exageradas las expectativas del 5-4 en la ida, el partido de vuelta en Múnich fue distinto, menos ofensivo y trepidante, alejado de la locura, condicionado desde el gol de Dembele a los dos minutos y 20 segundos y manejado por el París Saint Germain, que también demostró su destreza defensiva, hacia la final de la Champions League.
En toda su historia, ni el Arsenal ni el Atlético de Madrid han dominado la Liga de Campeones, tan descorazonadora tantas veces para el equipo de Diego Simeone, pero también tan anhelada siempre, por la que insiste de nuevo ante un desafío total que conduce al ganador a la final de Budapest después del 1-1 de la ida.
El estadio Metropolitano, lleno, expectante y ambicioso, espera este miércoles su noche más grande, toda una semifinal de la Liga de Campeones que supone un desafío total para el Atlético de Madrid, pero también para el Arsenal.