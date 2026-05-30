30 may. 2026
Champions League

PSG vs. Arsenal: Paso a paso

Se define la Champions League con el duelo entre el PSG y el Arsenal. El encuentro en Budapest paralizará al mundo desde las 13.00. Seguí el encuentro en D10.

Mayo 30, 2026 12:16 p. m. • 
Por Redacción D10
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El trofeo espera por su dueño.

Foto: @ChampionsLeague

PSG Arsenal Champions League
Redacción D10
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